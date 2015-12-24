دانش آموزان هلال احمر پرچمداران صلح و دوستی در جامعه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر سعید بابایی در ر آئین تجلیل از مروجین طرح ملی دادرس در قم گفت: هر چقدر با همکاری آموزش و پروش و سازمان ها و نهادها فعالیت های دانش آموزی هلال احمر گسترش یابد، زمینه بروز تفکرات متحجر نیز کاهش پیدا می کند.

وی با تبیین شاخصه های اخلاقی در دانش آموز عضو هلال احمر گفت: در کنار طرح ارزشمند دادرس یکی از مهمترین نکات این است که دانش آموزان هلال احمری باید پرچمدار صلح و دوستی در درون مدرسه، محله، خانواده و جامعه باشد.

بابایی ادامه داد: دانش آموز هلال احمری با دوستان خود قهر نمی کند و در درجه اول با همه مهربان است و در درجه بعد او آموزش های لازم برای حضور در شرایط سخت را فرا می گیرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم در اجرای طرح دادرس «دانش آموزان آماده در روزهای سخت» ابراز امیدواری کرد چهارمین دروه طرح دادرس با قوت و قدرت بیشتر در سایر شهرها جریان پیدا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم: دادرس آمادگی دانش اموزان در حوادث را افزایش می دهد

در این آیین مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از دانش آموزان منتخب طرح ملی دادرس تقدیر کرد و افزود: با اجرای طرح دادرس در سطح مدارس، دانش آموزان کشور خود را برای حضور در شرایط و روزهای سخت آماده می کنند.

شیخ السلام با اشاره به حوادث تلخ سه دهه پیش در کشور تصریح کرد: متاسفانه ما در این حوادث هموطنان زیادی از دست دادیم و اگر مساعدت و حضور نسل آموزش دیده نبود، چه بسا شاهد تلفات بیشتری بودیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه از همان زمان تاملات زیادی صورت گرفت تا دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در کشور نباشیم افزود: در نهایت خروجی این برنامه ریزی ها و جلسات این بود که باید با آموزش امداد و کمک های اولیه افرادی را برای حضور در روزهای سخت تربیت کنیم.

شیخ الاسلام تصریح کرد: هر زمان مباحث آموزشی وارد دستگاه آموزش و پرورش می شود عموم جامعه نسبت به آن اطمینان خاطر پیدا می کند، زیرا درصد زیادی از اقشار مختلف جامعه و در اصل بهترین های جامعه ما که دانش آموزان هستند در این دستگاه عظیم حضور دارند و هر جا آموزش پرورش در کاری ورود پیدا کند درصد اعتبار و اهمیت آن کار نیز بسیار می شود.

وی با توجه به اهمیت کار تیمی و گروهی در بین دانش آموزان ابراز کرد: بسیار زیباست که ما امروز در حادثه ای آموزش تیمی داشته باشیم و ضمن یادگیری، این آموزش ها را به درون خانواده و جامعه ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش قم در ادامه از اعضای تیم های دادرس به عنوان افتخارات جامعه دانش آموزی یاد کرد و افزود: از شما می خواهم تلاش کنید آموزش هایی که در هلال احمر فرا گرفته اید در بین مردم جامعه گسترش داده و این دانش را به خانواده و دوستان خود منتقل کنید.

شیخ الاسلام در پایان گفت: اگر در تمام عمر فردی را نجات بدهید یا زندگی شخصی را برگردانید برای دنیا و آخرت شما کافی است زیرا در صورتی که کمک کردن به هم نوع و آموزش های امدادی فرهنگ سازمانی ما بشوند، قطعا آمادگی بیشتر عموم جامعه در مقابله با روزهای سخت را به همراه خواهد داشت.

آیین تجلیل از مروجین طرح ملی دادرس استان قم با حضور معاون دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، نماینده ولی فقیه در این استان، معاونان جمعیت و جمعی از مدیران و مسئولان استانی صبح امروز در تالار همایش های کانون مریم برگزار شد.