به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در اجلاس استانی نماز، وقف و مسجد اظهار کرد: نظام سازی قرآنی بر چهار شرط اقامه نماز، احیای زکات، امر به خوبی‌ها و نهی از زشتی‌ها متمرکز است.

وی با بیان اینکه چهار شرط نظام سازی قرآنی اتصال و ارتباط با خداوند متعال را در پی دارد، افزود: جلوه کامل این ارتباط با خداوند در نمازخواندن است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نماز حتی برای کسانی که ترجمه قرآن را نمی‌دانند مقدمه‌ای برای سلوک به‌سوی خداوند است، گفت: آنچه که به عمل صالح معنا و مفهوم می‌دهد نماز است.

وی با بیان اینکه اولین گام در قلب انسان سالک نماز است، افزود: انسان سالک باید تا جایی پیش رود که به‌یقین برسد و یقین کمالی است که برای او حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عبادت برای انسان هم راه است هم مقصد، اظهار کرد: اوج عبودیت انسان در قله بندگی است.

رئیسی ضمن اشاره به اینکه نماز برای پیامبر اکرم (ص) به‌عنوان بهترین بنده خداوند نور چشم است، افزود: نماز داروی شفابخشی است که برای انسان غافل زنگ خطر و برای انسان مسلط و کسی که حضور قلب دارد نقطه اوج و عروج است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وقتی خداوند بهترین عطیه را در اختیار پیامبر (ص) می‌گذارد نماز را شرط می‌کند، تصریح کرد: نماز قربانی و وسیله برای تقرب به‌حق تعالی است.

رئیسی بیان داشت: آنچه در عالم نمایان است همگی جلوه‌ای از خداوند است و هر جیزی که بتوان به آن شیء گفت نشانی از رحمت او است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید همواره به دنبال شناسنامه جان و روح باشیم، اظهار داشت: هیچ کس حق ندارد باوجود نماز ناامید شود.

وی ادامه داد: نماز امیدبخش‌ترین میقات برای انسان سالک است که می‌تواند در این جایگاه به اوج برسد.

وی با بیان اینکه نماز سیمای دین‌مداری و مکتب است، ادامه داد: نمازخواندن برای همه انسان‌ها و بشریت الگو است.

رئیسی با اشاره به اینکه اقامه نماز شرایطی دارد، افزود: شرط سیاسی نماز پذیرفتن ولایت امر و صاحبان ولایت و شرط اجتماعی نماز برای کسی که غیبت می‌کند باطل بودن ۴۰ روز نماز او است.

وی با بیان اینکه راه خداوند متعال از میان خلق می‌گذرد، افزود: اگر می‌خواهید خداوند را راضی کنید برای خلق خداوند راهگشا باشید.

وی با اشاره به اینکه نماز باید در جامعه اقامه شود، ادامه داد: اقامه شدن نماز تمامی بایدها و نباید های اجتماعی معنویت، عقلانیت، عدالت و توحید است.

وی با بیان اینکه کسی که نمازخوان باشد نمی‌تواند رابطه‌ای با غیر خدایی داشته باشد، افزود: یکی از جلوه‌های زیبای نماز وقف به‌عنوان اثری ماندگار است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز موقوفات از برکات و تاریخچه اعتقادی و نمازخوانی کشور است.

رئیسی با بیان اینکه امیدواریم اجلاس نماز یادآوری و جلوه دادن نماز در همه زمینه‌های جمعی و فردی باشد، گفت: هیچ‌کسی جز از در تقوای الهی و از درگاه نماز به هیچ جایی نرسیده است.