اصابت دقیق موشک توشکا یمنی ها به محل تجمع مزدوران آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شرف غالب لقمان سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی با موشک بالستیک از نوع توشکا شب گذشته مواضع متجاوزان را در پایگاه العند در استان لحج هدف قرار داده است.

وی افزود: این موشک با دقت عالی به هدف برخورد کرد.

لقمان تاکید کرد: هدف قرار دادن پایگاه العند پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه تدارکات گسترده ای برای شروع یورش از سوی متجاوزان به تعز صورت گرفت.یگان موشکی به ماموریت های محول شده به آن با تمام توان ادامه خواهد داد.

وی افزود: این اقدامات در راستای روی آوردن به گزینه های استراتژیک برای مقابله با دشمن است.عملیات مشابهی از سوی یگانهای موشکی در استان الجوف یمن صورت گرفت و طی آن مراکز دشمن در تپه سفلی هدف قرار گرفت.