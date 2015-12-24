حضور مسئولان استان کرمانشاه در مسابقات کم رنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فلاح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمانشاه اظهار داشت: سطح مسابقات را می توان به ۲ بخش کمی و اجرایی و ۲ سطح کیفی و فنی تقسیم کرد.

وی افزود: با توجه به نظارت ها و اطلاع از نظر داوران می توان گفت تا به امروز در بخش تلاوت در مقایسه با سال های پیش رشد قابل چشمگیری در بین متسابقین مشاهده نشده هرچند قضاوت در این زمینه زود است و ممکن است در بخش پایانی مسابقات شاهد پیشرفت و تحول در نظارت ها باشیم.

فلاح خاطر نشان کرد: داوران و ناظرین بر متسابقین در سطح بین المللی هستند و فرهیختگان زیادی نیز در این مرحله از سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم حضور دارند.

وی با اشاره به برخی تحولات در بخش فنی و کیفی داوری های امسال مسابقات گفت: با تدبیر مرکز امور قرآنی اوقاف کشور این تغییرات قابل تحسین در دستور کار قرار گرفت هرچند برخی از آن هنوز اجرایی نشده است.

فلاح گفت: وجه تمایز امسال نسبت به سال گذشته شامل تدوین نوین بخشی از تغییرات است که سنوات آینده را هم با اثرات مثبت همراه خواهد کرد..

وی ادامه این سنت شکنی در آیین نامه ها و رعایت عدالت بیشتر توسط داوران را ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر با نظر داوران و کارشناسان فرهیخته بازبینی آیین نامه ها با استفاده از بندهای سازنده اعمال شود در پیشرفت سطح مسابقات مشهود خواهد بود.

فلاح در خصوص میزبانی استان کرمانشاه در این مرحله از مسابقات افزود: در خصوص تبلیغات شهری در راستای اطلاع رسانی‌ها حتی بیش از لزوم انجام گرفت که بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است همچنین در بخش اسکان داوران و متسابقین البته با وجود برخی اشکالات اندک می توان گفت رضایت مندی قابل قبولی اعلام شده است.

ناظر عالی سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن گفت: استقبال مردم کرمانشاه از این رویداد بزرگ قرآنی قابل توجه و تقدیر است و ظرفیت سالن مسابقات در هر مرحله از بخش های مسابقه تکمیل است اما آنچه کمتر به چشم می آید حضور مسئولان استانی است که می توانست با حضور روحانیت و برخی مقام های عالی استان موجب دلگرمی بیشتر این مراسم باشد.

وی گفت: بازتاب خوب مسابقات در شبکه‌های قرآنی و سیمای قرآن به ویژه شبکه الکوثر مثال زدنی است و روزانه گزارش های مسابقات از شبکه قرآن و رادیو شنیده و رویت می شود.

ناظر عالی سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن اظهار داشت: با توجه به تنوع قومیت اهل تسنن و شیعه در استان امروز شاهد وحدت و همدلی آنها هستیم که حتی با رعایت آرامش و احترام متقابل و چارچوب های مذهبی تعریف شده حضور پر رنگی در مسابقات قرآن دارند که قابل تقدیر است.