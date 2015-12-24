  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

آخرین آمار ثبت نام خبرگان؛

۱۶ نفر برای انتخابات خبرگان در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

۱۶ نفر برای انتخابات خبرگان در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

شهرکرد - فرماندار شهرکرد با اشاره به پایان زمان ثبت نام، گفت: ۱۶ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند.

حمید ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای خبرگان رهبری در چهارمحال و بختیاری به ۱۶ نفر رسیده است، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون ۱۶ نفر ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه فرمانداری شهرکرد مجری برگزاری دو انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرکرد است، اظهار داشت: این ۱۶ نفر طی روز های ثبت نام ازطریق فرمانداری شهرکرد و یا دیگر ستاد های ثبت نامی مجلس خبرگان در کشور ثبت نام کرده اند.

 فرماندار شهرکرد در ادامه با اشاره به آمار تعداد ثبت نامی های انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرکرد، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۹نفر در حوزه انتخابیه شهرکرد ثبت نام کرده اند.

حوزه انتخایبه مجلس شورای اسلامی شهرکرد یکی از پر جمعیت ترین حوزه های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری است که شامل سه شهرستان شهرکرد، سامان و بن است.

از استان چهارمحال و بختیاری تنها یک نماینده می تواند به مجلس خبرگان راه پیدا کند.

کد مطلب 3008576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها