۱۶ نفر برای انتخابات خبرگان در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

حمید ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای خبرگان رهبری در چهارمحال و بختیاری به ۱۶ نفر رسیده است، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون ۱۶ نفر ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه فرمانداری شهرکرد مجری برگزاری دو انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرکرد است، اظهار داشت: این ۱۶ نفر طی روز های ثبت نام ازطریق فرمانداری شهرکرد و یا دیگر ستاد های ثبت نامی مجلس خبرگان در کشور ثبت نام کرده اند.

فرماندار شهرکرد در ادامه با اشاره به آمار تعداد ثبت نامی های انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرکرد، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۹نفر در حوزه انتخابیه شهرکرد ثبت نام کرده اند.

حوزه انتخایبه مجلس شورای اسلامی شهرکرد یکی از پر جمعیت ترین حوزه های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری است که شامل سه شهرستان شهرکرد، سامان و بن است.

از استان چهارمحال و بختیاری تنها یک نماینده می تواند به مجلس خبرگان راه پیدا کند.