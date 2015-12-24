خراسان جنوبی رتبه اول کمک به همنوعان و محرومان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح پنج‌شنبه در اجلاس استانی نماز، وقف و مسجد با بیان اینکه استان خراسان جنوبی مردمانی ولایت مدار و مذهبی دارد، افزود: استان خراسان جنوبی در بحث وقف و حوزه‌های علمیه رتبه‌های برتر کشوری را دارد.

وی عنوان کرد: اگر چه استان در شاخص های توسعه در رده‌های آخر است اما در زمینه کمک به هم نوعان رتبه اول را دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی نسبت به جمعیت خود بیشترین حضور در هشت سال دفاع مقدس را داشته است، گفت: حضور مردم در کل کشور طی ۹ مقطع زمانی برگزاری انتخابات اخذ رأی ۶۵ درصد بوده است درحالی‌که در استان خراسان جنوبی حضور مردم ۸۳ درصد است.

وی با اشاره به اینکه‌شان و منزلت مردم استان به گونه‌ای است که باید آن را ارج بنهیم، افزود: اولین کاری در اقامه نماز باید انجام داد ارتباط برقرار کردن با خداوند متعال به‌عنوان عالی‌ترین مقام است.

وی با بیان اینکه نماز وقت‌شناسی و منظم بودن را آموزش می‌دهد، گفت: نماز باعث می‌شود در قول و عمل، کردار و رفتار و برخورد با همنوع صادق باشیم.

خدمتگزار با بیان اینکه اگر در دنیا درست‌کار کنیم قطعاً پاداش آن را خواهیم گرفت، افزود: نمازگزار در این زمینه علم و آگاهی دارد و می‌داند در رفتار با دیگران باید از تفریط و افراط پرهیز کند.

وی با اشاره به اینکه نمازگزار باید از هم چشمی پرهیز کند، گفت: یکی از مهم‌ترین اثرات نماز آرامش و باور قلبی است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در زمان مشکلات با خواندن نماز احساس شایستگی و فائق آمدن بر مشکلات در او حاکم می‌شود.

وی با بیان اینکه نماز امنیت اجتماعی را در پی دارد، ادامه داد: اگر همه در اقامه نماز پیش‌قدم باشند امنیت و اعتماد خاطر برای همه اقشار جامعه به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه نماز در پیشگیری آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارد، افزود: اگر در زندگی فردی و اجتماعی به‌درستی و با زبان تأثیرگذار عمل کنیم بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می‌یابد.