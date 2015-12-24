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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

به علت بارش شدید برف؛

محور ارتباطی باغچه، سادات به یاسوج مسدود شد

محور ارتباطی باغچه، سادات به یاسوج مسدود شد

یاسوج - بخشدار سرفاریاب از مسدود شدن محور ارتباطی باغچه سادات-یاسوج در پی بارش شدید برف خبر داد.

غلامحسن آتش سودا ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به علت بارش سنگین برف جاده سرفاریاب به سادات مسدود و تعدادی نیز برفگیر شدند.

وی با بیان اینکه پنج خودرو حامل ۱۶ سرنشین در این محور ارتباطی برفگیر شدند، اظهار داشت: این افراد با اقدام به موقع نیروهای امدادی نجات یافتند.

آتش سودا یادآور شد: این جاده ارتباطی تا اطلاع ثانوی توسط پلیس راه و پاسگاه سرفاریاب بسته می شود.

وی با بیان اینکه خودروهای برفگیر شده همه فاقد زنجیر چرخ، بخاری و سوخت کافی بودند، تصریح کرد: باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود که در این چنین جاده هایی بدون زنجیر چرخ و تجهیزات تردد صورت نگیرد.

بخشدار سرفاریاب در خصوص اهمیت جاده باغچه سادات، یادآور شد: این محور ارتباطی سرفاریاب، آب حیات، جوخانه، وهری، سادات و دیلگون را به مرکز استان وصل می کند.

کد مطلب 3008586

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