پانزدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري به كار خود پايان داد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين اجلاس در حالي پايان يافت كه پيشنهاد اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان در دستور كار قرار نگرفت. در بيانيه پاياني اجلاس رسمي خبرگان رهبري آمده است: ملت مصمم ما با قوت و قدرت از سرمايه عظيم ملي فناوري هسته اي پاسداري مي نمايد و اگر مداخله گران از تجاوز به حقوق مسلم ملت ما عقب نشيني نكنند هزينه سنگين آن را خواهند پرداخت.

اين بيانيه مي افزايد: موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران همچنان محور جنگ رواني عليه نظام است ؛ جمهوري اسلامي ايران در طول سه سال گذشته پيوسته در مواضع رسمي خود بر دو نكته اساسي حق مسلم دستيابي به دانش هسته اي و التزام به كاربرد صلح آميز آن تاكيد نمودند اما دولت هاي استكباري كه توليد سلاح هسته اي را در كارنامه خود و هم پيمانانشان دارند با بهانه هاي مختلف در مسير ملت ما مانع تراشي مي كنند.

به گزارش "مهر"، در اين جلسه حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري طي سخناني اظهار داشت : حضور افراد متخصص دانشگاهي در كنار مجتهدين در مجلس خبرگان موجب ارتقاء سطح كارشناسي در اين مجلس و پشتوانه تخصصي تصميمات آن است.

وي با اشاره به جايگاه مجلس خبرگان افزود: حفظ حرمت اين مجلس از وظايف مسئولان و مردم است.

انصاري تاكيد كرد: مجلس خبرگان فراتر از تقسيم بندي هاي سياسي كشور است و همه كساني كه مسئوليتي دارند بايد براي افزايش شان اين مجلس و تقويت رهبري تلاش كنند.

نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري قانون اساسي را ام القوانين كشور خواند و گفت: نمايندگان مردم از انديشه هاي مختلف در كنار فقها و حقوقدانان اين قانون را نوشتند و افتخار به اصول آن براي جمهوري اسلامي جاودان است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي به ايراد سخن پرداخت و در پاسخ به سخنان حجت الاسلام انصاري اظهار داشت: جايگاه متخصصين در جامعه محترم است ولي بر اساس شرايطي كه قانون اساسي براي خصوصيات رهبري تعيين كرده تنها فقها و مجتهدين كه در عرصه هاي مختلف انقلاب نيز صاحبنظر و كارشناس هستند مي توانند شرايط رهبري را تشخيص دهند.

نماينده مردم كرمان در خبرگان رهبري تاكيد كرد: متخصصين كه فرزندان محترم اين كشور هستند مي توانند با حضور در مجلس شوراي اسلامي به ملت خدمت كنند.

اين گزارش مي افزايد: حجت الاسلام و المسلمين حسيني نماينده استان سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري در نطق قبل از دستور خود با اشاره به تهديدات دشمنان جمهوري اسلامي ايران گفت: مردم ايران در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب انواع تهديدها را ديدند و اتفاقا اين گونه برخوردهاي ارعابي باعث وحدت مردم مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنانش با توجه به تهاجمات فرهنگي دشمنان اسلام عليه اين دين مبين و دو فرقه شيعه و سني گفت: جمهوري اسلامي ايران مي تواند با عنوان مديريت فرهنگي در دنياي اسلام سرمايه گذاري كند.

اين عضو خبرگان رهبري تصريح كرد: يكي از راههاي مقابله با تبليغات رسانه اي دشمنان توجه به تعميق تبليغات اسلامي و انتقال آن از طريق رسانه هاي مختلف گفتاري و نوشتاري است.

حجت الاسلام و المسلمين هاشم زاده هريسي نيز با اشاره به مسائل هسته اي كشورمان اظهار داشت: داشتن دانش هسته اي حق ملت ايران است كه فرزندان غيور اين مملكت تكنولوژي آن را براي كشورمان بومي كردند.

وي افزود: ايران اسلامي به تبع قرآن كه مسلمانان را دعوت به استفاده از بهترين ها مي كند بايد تازه هاي علم و تكنولوژي را داشته باشد.

نماينده استان آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري اضافه كرد : اگر قرار است با سازمان هاي بين المللي مربوط به فعاليت هاي هسته اي تعامل داشته باشيم بايد ملزومات و حدود آن مشخص شود.

آيت الله كريمي از ديگر اعضاي خبرگان رهبري نيز به عنوان آخرين ناطق پيش از دستور جلسه امروز اين مجلس گفت: شكل مجلس خبرگان در دو دوره گذشته و اين دوره، پرونده روشني دارد و لزومي ندارد كه تركيب آن عوض شود.

اين گزارش مي افزايد: در ادامه جلسه پنج تن از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري بر اساس آئين نامه داخلي اين مجلس سئوالات خود را درباره سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه شخصيت سياسي مدعو بود مطرح كردند كه وي به اين سئوالات پاسخ داد.

در پايان جلسه آخر پانزدهمين اجلاس رسمي دور سوم مجلس خبرگان رهبري بيانيه پاياني اين نشست توسط قربانعلي دري نجف آبادي عضو هيات رئيسه قرائت شد.