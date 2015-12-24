AFC با پیشنهاد کفاشیان موافقت کرد/ برگزاری فوتسال بانوان هر ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، عباس ترابیان درباره آخرین تحولات در ارتباط با پیشنهاد رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به تغییر مدت زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان آسیا از هر ۴ سال یکبار به هر ۲ سال یکبار گفت: خوشبختانه با پیگیری هایی که از سوی فدراسیون فوتبال ایران انجام شده و پیرو پیشنهاد کفاشیان، رئیس فدراسیون در آخرین جلسه کمیته فوتسال آسیا، مقرر شد تا این بازی‌ها از هر ۴ سال یکبار به ۲ سال یکبار تغییر کند.

وی در ادامه بیان کرد: در این نشست پیرامون مضرات برگزاری هر ۴ سال یکبار مسابقات و فواید برگزاری این مسابقات در هر دو سال یکبار نکاتی از سوی علی کفاشیان مطرح شد و نهایتا این پیشنهاد به کمیته اجرایی AFC ارسال شد و مهر تایید بر این اتفاق بسیار مطلوب و قابل توجه برای بانوان زده شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال ساحلی و فوتسال افزود: مواردی در رد و یا قبول این پیشنهاد به AFC ارائه شد و در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نتیجه رسید که عملکرد اکثر تیم‌ها در بالاترین سطح بوده و نکات منفی چشمگیری وجود نداشته است که بخواهند با این پیشنهاد مخالفت کنند. ضعف های فنی در برخی موارد مشاهده شد که قطعا باید از سوی تیم ها تصحیح شود. ما در تیم های آقایان نیز هنوز این مشکل را داریم.

ترابیان خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باعث شد تا این پیشنهاد مورد قبول واقع شود این بود که اعضای کمیته اجرایی AFC بر این عقیده هستند که باید برگزاری لیگ فوتسال بانوان در تمام کشورهای عضو فعال شود تا بتوانیم شاهد رقابت بالای تیم ها در مسابقات قهرمانی آسیا باشیم.

وی ادامه داد: استانداردهای فنی در این پیشنهاد از دیگر مواردی بود که مد نظر اعضای کمیته اجرایی AFC قرار گرفت. این کمیته با بررسی بازی‌های ایران، ژاپن و تایلند به این نتیجه رسید که این سه تیم از نقطه نظر تاکتیک و برنامه بازی توانسته اند خود را به سطح جهانی برسانند و در این ارتباط اگر نکات فنی وجود داشته باشد، باز می گردد به عملکرد ضعیف برخی از تیم های شکرت کننده، و در نهایت در این رابطه قرار شد تا تعداد دوره های آموزشی را افزایش دهند.

وی در ادامه گفت: نکته بسیار جالبی که در گزارش AFC به آن اشاره شده است، پوشش رسانه ای مسابقات بانوان بود. در این خصوص باید به پیگیری ۸۰۰ هزار بیننده به صورت زنده در رابطه با این بازی‌ها اشاره کرد. همانطور که می دانید بهترین گل مسابقه از سوی فهیمه زارعی زده شد که این گل دویست و پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و شش بار دیده شده است. بیشترین ببینده بازیهای قهرمانی آسیا متعلق به بازی ایران و تایلند بود که ۸۹ هزار ۵۶۹ نفر آنرا تماشا کرده بودند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال ساحلی و فوتسال تصریح کرد: با توجه به اینکه مسابقات در کشور بی طرف همچون مالزی برگزار شد، به نظر می رسد اگر در کشورهایی که تیم‌شان فینالیست می شود، مسابقات را برگزار کنیم، شاهد حضور تعداد بیشتری از تماشاگران خواهیم بود. در پایان کمیته اجرایی به این نتیجه رسید که یکی از فدراسیون های شرکت کننده در مسابقات باید این بازی‌ها را میزبان باشد.

وی افزود: با توجه به موارد فوق، کمیته اجرایی AFC با پیشنهاد کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران موافقت کرد و قرار شد تا این پیکارها از سال ۲۰۱۷ به مدت هر دو سال یکبار برگزار شود.

ترابیان در پایان درباره تفاوت برگزاری هر دو سال یکبار و یا چهار سال یکبار این مسابقات گفت: همانطور که می دانید باشگاه‌هایی که در فوتسال بانوان فعال هستند و بستر پرورش این بازیکنان را مهیا می‌کنند، از کمترین امکانات مالی برخوردارند. اما کار جذاب و قابل توجهی را انجام دادند که از آنها تشکر می کنم. بدون شک باشگاه‌ها اگر انگیزه ای مثل داشتن بازیکنان در تیم ملی و شرکت در رقابتهای جام ملت‌های آسیا و قهرمانی فوتسال آسیا داشته باشند، قطعا تلاش بیشتری خواهند کرد و در نهایت شاهد رونق فوتسال بانوان خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر این پیکارها هر دو سال یکبار برگزار شود، باشگاه‌ها در ایجاد امکانات کیفی در جهت رشد و نمو بخش های فنی فوتسال تلاش می کنند. فدراسیون نیز با توجه به زمان کوتاهی که در جهت آماده‌سازی تیم ها در اختیار دارد، فعال تر وارد این موضوع خواهد شد.