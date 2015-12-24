  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

پیش بینی اوپک از قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰

پیش بینی اوپک از قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰

اوپک پیش بینی کرد قیمت جهانی نفت در سال آینده میلادی بهبود یابد، ضمن اینکه قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «جی تی نیوز»، سازمان اوپک پیش بینی کرد که قیمت جهانی نفت در سال آینده میلادی بهبود خواهد یافت و تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

در همین حال،  به دلیل افزایش تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ میلادی، انتظار می رود که بهای طلای سیاه به ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

همچنین اوپک اعلام کرد، سهم جهانی نفت این سازمان از ۵۰ درصد دهه سال ۱۹۷۰ میلادی به ۳۰ درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است.  اوپک علت کاهش قیمت جهانی نفت را در افزایش تولید نفت «شیل» آمریکا، کاهش رشد اقتصاد جهانی و عملکرد ضعیف اقتصادهای بزرگ دنیا می داند.

کد مطلب 3008599
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها