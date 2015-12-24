پیش بینی اوپک از قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «جی تی نیوز»، سازمان اوپک پیش بینی کرد که قیمت جهانی نفت در سال آینده میلادی بهبود خواهد یافت و تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

در همین حال، به دلیل افزایش تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ میلادی، انتظار می رود که بهای طلای سیاه به ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

همچنین اوپک اعلام کرد، سهم جهانی نفت این سازمان از ۵۰ درصد دهه سال ۱۹۷۰ میلادی به ۳۰ درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است. اوپک علت کاهش قیمت جهانی نفت را در افزایش تولید نفت «شیل» آمریکا، کاهش رشد اقتصاد جهانی و عملکرد ضعیف اقتصادهای بزرگ دنیا می داند.