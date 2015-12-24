نخستین مجمع کانون های فرهنگی چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام حسن بت شکن گفت: کانون های فرهنگی تبلیغی محموعه ولایت مدار و متشکل از عناصر مستعد هستند که بر اساس اساسنامه مسئولیت سازماندهی آنها بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی نهاده شده است.

وی افزود: توسعه و پویایی این کانون ها نیازمند تشکیلاتی هدفمند و منسجم است که با تشکیل مجمع کانون های فرهنگی و تبلیغی از طریق انتخابات به سامان می رسد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۳ کانون فرهنگی تبلیغی در استان مجوز دریافت کرده اند که ۴۷ کانون فعال هستند.

حجت الاسلام بت شکن افزود: انتخابات این مجمع جمعه چهارم دیماه ۹۴ برگزار می‌شود و بر اساس آیین نامه، از میان ۱۳ نامزد برای تشکیل مجمع استانی، پنج نفر اصلی و یک نفر علی البدل انتخاب می شوند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت کانون فرهنگی، حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۵۰ سال و سطح تحصیلات فوق دیپلم را از شرایط داوطلبان عضویت در مجمع استان برشمرد.