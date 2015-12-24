تمام زندگی پیامبراسلام(ص) رحمت و برادری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در مراسم جشن هفته وحدت که با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت الله ممدوحی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و جمعی از روحانیون تشیع و اهل تسنن و همچنین مردم اهل تسنن درمحل مسجد شافعی کرمانشاه برگزار شد، طی سخنانی با تبریک میلاد مسعود و مبارک پیامبرگرامی اسلام(ص) گفت: میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) میلاد نور آسمان ها و زمین، هادی و منجی بشر از ظلالت و گمراهی است که فرارسیدن این ایام را به مسلمانان و جمع حاضر تبریک عرض می نمایم.

وی با ابراز خرسندی از حضور در این جمع اظهار داشت: خدای متعال را شاکر هستم که این افتخار نصیبم شد که در این جشن حضور یافته و درباره عظمت و بزرگی پیامبر رحمت سخن داشته باشم هر چند در این جلسه با توجه به کارهای کارهای انجام شده در استان به ویژه انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم که این تفاهم نامه کارها و برنامه های استان را سرعت خواهد بخشید، قادر هستم گزارش کار ارائه نمایم اما با توجه به مقام و منزلت مراسم در خصوص ویژگی های پیامبر رحمت و بزرگواری سخن خواهم گفت.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که پیامبر اسلام(ص) چه همراه خود آورده است که میلیاردها مسلمان در طول تاریخ و صدها میلیون نفر مسلمان را در حال حاضر شیفته خود ساخته است، تصریح کرد: امروز باید به کدام بخش از زندگی پیامبراسلام(ص) تمسک داشته باشیم تا راه نجات پیدا کنیم؟ آیا زندگی پیامبر مکرم اسلام جدایی و تعارض است و اینکه مسلمانان یکدیگر را بکشند؟ اگر به زندگی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) نگاه داشته باشیم این پیامبر بزرگ درس وحدت و رحمت به پیروان خود داده است و به جزئیات و تصمیمات در زندگی این پیامبر بزرگ الهی نگاه کنیم چیزی جز رحمت، برادری، بزرگواری و کرم نمی بینیم.

دکتر رازانی همچنین با اشاره به نحوه رفتار پیامبر(ص) با مکی ها پس از فتح مکه گفت:مکی ها تا آنجا که توانستند علیه اسلام دسیسه و توطئه داشتند اما وقتی پیامبر(ص) مکه را فتح کردند و مکی ها از موضع ضعف اسلام را پذیرفتند نحوه رفتار پیامبر (ص) با این افراد الگویی برای تمام مسلمانان است که با مکی ها چه نوع رفتاری داشتند آیا این افراد را مجازات کرد یا بخشید؟

وی ادامه داد: پیامبر مکرم اسلام(ص) نه تنها مکی ها را بخشید بلکه در جنگ حنین غنائمی که مسلمانان به دست آورده بودند بین مکی ها تقسیم کرد که این نوع رفتار پیامبر(ص) حتی ناراحتی افراد مدنی را نیز به دنبال داشت لذا باید از این نوع رفتار پیامبر رحمت درس بگیریم و بدانیم که امروز در مقابل یکدیگر چه وظیفه ای به عهده داریم.

استاندار کرمانشاه گفت: این موارد فقط جزیی از زندگی رحمت، مدارا و کرم پیامبر گرامی اسلام(ص) است و ما هزاران مورد آن را در زندگی این پیامبر بزرگ الهی مشاهده می کنیم.

وی در پایان گفت: امروز درمان آسیب ها و دردهای جامعه بشری جزء رجوع به زندگی پیامبر رحمت نیست.