به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت، ناصر فغفوری اظهارکرد: در ۹ ماهه سالجاری ۳ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش صنعت صورت گرفته است كه این میزان در مدت مشابه سال ۹۳ بالغ بر ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح كرد: در این مدت در استان ۷۴ واحد صنعتی راهاندازی شده است كه زمینه اشتغال برای یكهزار و ۸۰ نفر فراهم کرده است.
فغفوری عنوان كرد: از این تعداد ۵۴ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال در شهرستان زنجان مستقر شده است.
این مسئول با اشاره به صدور ۳۰۴ جواز تاسیس و طرح توسعه در ۹ ماهه سال ۹۴، افزود : سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این واحدها بالغ بر ۹ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال است كه پیشبینی می شود با راهاندازی آنها زمینه اشتغال برای ۸ هزار و ۶۱۹ نفر در استان فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به میزان واحدهای موجود در استان اشاره كرد و گفت : هم اكنون هزار و ۲۱۸ واحد صنعتی در استان در حال فعالیت است .
وی سرمایهگذاری صورت گرفته در این واحدها را بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال دانست و یادآور شد: هم اكنون ۳۷ هزار و ۶۶۱ نفر در این واحدهای صنعتی در استان مشغول به كار هستند.
به گفته فغفوری ۷۷۳ واحد صنعتی در شهرستان زنجان، ۲۲۰ واحد در ابهر ،۷۲ واحد در خدابنده و مابقی در سایر شهرستان ها مستقر هستند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خاطر نشان کرد: تاكنون ۲ هزار و ۵۴۱ جواز تاسیس در استان صادر گردیده است كه با راهاندازی آنها زمینه اشتغال ۷۵ هزار و ۶۸۲ نفر فراهم خواهد شد.
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