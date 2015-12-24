به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح پنج شنبه در اولین سفر رسمی خود در شهرستان سمنان با حضور در مجتمع تجاری و گردشگری ققنوس ضمن اشاره به عدم استفاده سرمایه گذار این مجتمع از تسهیلات بانکی بیان داشت: گران قیمت بودن تسهیلات بانکی یکی از مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و سرمایه گذاری های جدید در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که در استان سمنان در حال سرمایه گذاری و یا تصمیم به سرمایه گذاری های جدید دارند به هیچ عنوان نباید دغدغه های پیگیری مسائل اداری داشته باشند، تصریح کرد: رفع دغدغه های بخش خصوصی اولویت اصلی مدیران اجرایی مرتبط در استان است.

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به تلاش دولت در کنترل و کاهش ناآرامی های بازار، گفت: حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در بخش های مختلف از سیاست های مهم اقتصادی در دولت تدبیر و امید است که در همین راستا در استان نیز مدیران مرتبط پایه سرمایه گذاران قبلی را فراهم آورند.

سید عباس دانایی فرماندار سمنان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه شهرستان مرکز استان دارای پتانسیل و قابلیت های متنوعی در بخش سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری در بخش گردشگری است، ادامه داد: از هرگونه سرمایه گذاری استقبال می کنیم و با حمایت همه جانبه در پیگیری امورات بخش های خصوصی خواهیم بود.

برج گردشگری و تجاری وتفریحی ققنوس که در ۱۸ طبقه به ارتفاع ۱۱۰ متر در حال ساخت است در زمینی به مساحت هفت هزار و ۲۰۰ متر و زیربنای چهار هزار و ۵۰۰ متر دارای کاربری های هتل پنج ستاره با ۱۰۰ سوئیت است که تاکنون سی و پنج میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده و برای پایان پروژه مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده این مرکز در سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.