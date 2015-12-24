حمله هوایی آمریکا به هلمند افغانستان

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز پنجشنبه اعلام کردند که جنگنده های آمریکایی بخش «سنگین» ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان را هدف قرار داده اند.

به گفته ناتو، جنگنده های آمریکایی دیروز چهارشنبه برابر با ۲۳ دسامبر دو بار بخش سنگین را بمباران کرده اند.

از دو روز پیش به این طرف، هشدارهایی از سوی فرمانداری ولایت هلمند مبنی بر تشدید درگیری ها بین نیروهای افغان و طالبان اعلام شده است.

صبح دیروزخبرگزاری بی بی سی به نقل از «محمدجان رسول‌یار» معاون فرمانداری ولایت هلمند از ورود نیروهای پشتیبانی نظامی افغان به شهر «سنگین» خبر داده بود.

در روز سه شنبه نیز انگلستان تعدادی از نیروهای خود را در واکنش به تشدید درگیری ها به ولایت هلمند اعزام کرد ولی مدعی شد که آنها در نبرد مستقیم با نیروهای طالبان شرکت نخواهند کرد.