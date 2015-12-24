حادثه‌ جاده ای نداشتیم/ممانعت از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

سرهنگ رضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راههای استان اصفهان با توجه به بارشهای شب گذشته تاکنون اظهار داشت: خوشبختانه در این بازه زمانی هیچ حادثهای در جادههای استان اصفهان نداشتیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام راههای اصلی استان بازگشایی شده است، ادامه داد: این در حالی است که در اکثر جادههای استان با بارش برف به ویژه در شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، سمیرم، نطنز و قرقچی روبرو بودهایم.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه بهتر است از تردد غیر ضروری در جادههای استان خودداری شود، ابراز داشت: از آنجایی که در حال حاضر بارش برف در جادههای استان وجود دارد و با استفاده از نمک و شن این بازگشایی جادهها را داشتیم ممکن است تا پایان امشب با کاهش دما یخبندان اتفاق بیفتد که در این شرایط از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ ممانعت خواهد شد.
وی افزود: نیروهای امدادرسان در سطح جادههای استان از شب گذشته به صورت آماده باش قرار دارند و آماده ارائه خدمات امدادی هستند.
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