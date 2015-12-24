نمایش«قرار» به بخش مرور جشنواره فجر راه یافت

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: نمایش «قرار» به کارگردانی و نویسندگی مهرداد کوروش نیا سومین اثر از استان البرز است که به سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر بخش استانی راه یافته است.

شریفی حضور سه نماینده البرزی در جشنواره تئاتر فجر بخش استانی امسال را ظرفیت بالای هنرمندان این استان جوان دانست و گفت: بیش از ۶۰ گروه برگزیده تئاتر سراسر کشور در جشنواره فجر شرکت کردند که ۱۰ گروه برگزیده به بخش نهایی راه یافتند.

وی در ادامه بیان کرد: نمایش «ساده با تو با یک ترانه» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان، «یک زندگی بهتر» به کارگردانی محمدرضا مرتضوی و نویسندگی مسعود هاشمی نژاد، و نمایش «قرار» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروش نیا به بخش مرور جشنواره فجر را یافت.

شریفی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی‌ها و جلسات استانی انجام شده است، گفت: از ۲۰ تا ۲۳ دی ماه استان البرز آماده برگزاری جشنواره تئاتر فجر بخش استانی است و نمایش ها در سالن های سیروس صابر، پلاتوی حیاتی مهر، تئاتر شهر کرج اجرا می شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خاتمه از ارگان ها و نهادهای خصوصی دعوت کرد تا از این رویداد هنری در استان حمایت کنند، و گفت: منتظر جدول بندی آثار راه یافته به جشنواره استانی هستیم.