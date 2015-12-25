جزئیات ارائه درس انسان شناسی اسلامی در دوره لیسانس اعلام شد

سید حمید طالب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات ارایه درس انسان شناسی اسلامی در دانشگاه‌ها گفت: تعداد واحدهای این درس هنوز مشخص نشده اما به احتمال قوی ۲ واحد به این درس اختصاص داده خواهد شد.

دبیر شورای تحول علوم انسانی از این درس به عنوان یکی از دروس پایه رشته‌های علوم انسانی یاد کرد و افزود: این درس جای برخی از دروس معارف را در رشته های علوم انسانی خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: درس «انسان شناسی اسلامی» درسی است که دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی به عنوان زمینه درسی خود در دوره کارشناسی باید بگذرانند.

طالب زاده با اشاره به اساتید این درس گفت: اساتید این درس هم از اساتید خوبی که درس‌هایی نظیر این را در دانشگاه‌ها تدریس می کنند، انتخاب می شوند.

وی درباره منابع این کتاب نیز گفت: درمیان کتاب های متعددی که در زمینه انسان شناسی اسلامی تالیف شده و در رشته های مختلف دانشگاهی تدریس می شود، ۱۵ کتاب تاکنون بررسی شده، که از میان آنها یک تا ۳ کتاب انتخاب شده و به عنوان منبع این درس ۲ واحدی عرضه می شود. البته ممکن است در سال های آینده به تالیف مستقل این کتاب نایل شویم.