سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای آر وای نیوز»، بعد از اتفاقی که امروز صبح در اسلام آباد بین گروههای سیاسی در بلوچستان برای تعیین سروزیر و رئیس مجلس ایالت بلوچستان صورت گرفت «عبدالمالک بلوچ» سروزیر ایالت بلوچستان و «میر عبدالقدوس بزنجو» نایب رئیس مجلس این ایالت از سمت خود استفا کردند.

«عبدالمالک بلوچ» استعفای خود را تسلیم «محمد خان اچکزئی» استاندار بلوچستان کرد که استعفای او مورد موافقت استاندار بلوچستان قرار گرفت. بعد از این استعفا کابینه وزاری ایالتی بلوچستان منحل شد.

طبق توافقنامه «مری» فقط سروزیر ایالتی در بلوچستان تغییر خواهد کرد. در ۲۴ ساعت آینده مجلس ایالتی بلوچستان احتمالاً تشکیل جلسه خواهد داد و رئیس مجلس ایالت بلوچستان نیز انتخاب خواهد شد.

از سویی «میر عبدالقدوس بزنجو» نایب رئیس مجلس بلوچستان استعفای خود را مورد تایید قرار داده و علت استعفای خود را مشغله های شخصی اعلام نموده است.

منابع خبری اعلام کرده اند حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف برای اولین بار یک زن را برای ریاست مجلس ایالت بلوچستان بنام «راحیله درانی» در نظر گرفته است. اما برخی منایع خبری اعلام کردند حزب مسلم لیگ «نواب ثنا الله زهری» را برای این سمت در نظر گرفته دارد.