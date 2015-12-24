نهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ارشاد استان ایلام ظهر پنجشنبه در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه کتاب ایلام، اظهار داشت: در نهمین نمایشگاه کتاب شاهد حضور ۲۸۳ ناشر معتبر کشور با عرضه ۳۹ هزار عنوان کتاب در حوزه های مختلف دین ، علوم اجتماعی، کلیات، تاریخ، جغرافیا، کودک و نوجوان، زبان و علوم و فنون هستیم.

علی محمد نیاکان ادامه داد: نهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام از امروز سوم دی ماه در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع در ۲۰۶ غرفه آغاز شده و تا نهم دی ماه اداره خواهد داشت.

وی بیان داشت: برگزاری جلسات نقد کتاب، رونمایی از کتاب، جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)، عصر شعر و موسیقی، ایلام شناسی، کارگاه زندگی، دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای نیز در حاشیه برپایی نهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام پیش بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تاکید کرد: هر سال شاهد بهبود و ارتقای وضعیت برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان هستیم و امیدواریم با اجرای این برنامه ها شاهد بهبود سرانه مطالعه و کتابخوانی با توجه به نقش و جایگاه آن در توسعه کشور و استان باشیم.