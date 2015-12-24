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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

فیفا تایید کرد؛

فغانی پتانسیل قضاوت در جام جهانی را دارد/ دعوت به سمینار دوحه

فغانی پتانسیل قضاوت در جام جهانی را دارد/ دعوت به سمینار دوحه

دبیرکل موقت فیفا با ارسال نامه ای به فدراسیون های عضو، اسامی داورانی که پتانسیل قضاوت در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (آقایان) و جام جهانی ۲۰۱۹ فرانسه (بانوان) را دارند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته داوران فیفا در راستای برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ آقایان (روسیه) و جام جهانی ۲۰۱۹ بانوان (فرانسه) در نشستی که ۲۹ آبان ۹۴ برگزار کرد، داورانی از کنفدراسیون های فوتبال آسیا، آفریقا و اقیانوسیه که پتانسیل قضاوت در مسابقات فوق را دارند انتخاب کرد که در این میان نام علیرضا فغانی به عنوان داور وسط نیز به چشم می خورد. این سمینار از ۲۳ لغایت ۲۷ فروردین ۹۴ در دوحه برگزار خواهد شد.

در لیست منتشر شده و در کنار نام نماینده کشورمان، اسامی داوران انتخابی از قاره آسیا شامل: عبدالرحمان الجاسم (قطر)، فهد المیرداسی (عربستان)، روشن ایرماتوف (ازبکستان)، محمد عبداله محمد (امارات) ریوجی ساتو (ژاپن) و نواف عبداله شکراله (بحرین) بوده و همچنین محمد بن جهری (سنگاپور)، مهد امیرالزوان بن یعقوب (مالزی) و جونگ هیوک کیم (کره جنوبی) به عنوان داوران ذخیره نیز معرفی شده‌اند.

کد مطلب 3008643

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