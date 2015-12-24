زندگی ۳۰ میلیون نفر در کشور تحت تاثیر آلودگی هوا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با بیان اینکه آلودگی هوای کشور در سالهای اخیر محصول نبود برنامه ریزی مناسب در گذشته است افزود: آلودگی خاک نیز در کشور زیاد است که این امر نتیجه کشاورزی آسیب زا در گذشته و حال بوده و باید برای پیشگیری از تبعات آن، از اکنون برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مطالعات جامع مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا در کلانشهرها و مراکز استان هایی که با این معضل مواجه هستند انجام می شود عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا مقرر شد طبق برنامه زمان بندی شده پس از کلانشهرها، مراکز استانها در بحث مقابله با آلودگی هوا مورد مطالعه جدی و بررسی های جامع قرار گیرند.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: همکاری های بین بخشی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی عمومی و توسعه حمل و نقل عمومی در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای است و به عنوان بهترین راهکار در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا به شمار می رود.

ابتکار در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، این وضعیت را نشانه بی توجهی در سال های متمادی به موضوع محیط زیست عنوان کرد و ادامه داد: تهدید خشک شدن دریاچه ارومیه، زنگ خطر جدی برای کل ایران، منطقه و جهان است و کشورهای مختلف با توجه به این وضعیت، تصمیم گرفته اند که حفظ محیط زیست را در دستور کار اصلی خود قرار دهند.

وی دریاچه ارومیه را سرمایه ای فراملی عنوان کرد و گفت: این دریاچه متعلق به کل بشریت است و آیندگان در این خصوص از ما سوال خواهند کرد و ما ناگزیر هستیم در راستای بهبود وضعیت و احیای آن تمام توان خود را به کار بگیریم.

وی افزود: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به موضوع دریاچه ارومیه داشته و برنامه ریزی دقیقی را در این خصوص انجام داده که مطمئن هستیم این برنامه ریزی ها با همراهی مردم در راستای احیای دریاچه ارومیه به نتیجه می رسد.

وی با اشاره به اینکه دانش بنیان بودن فعالیت‌ها در زمینه محیط زیست بسیار ضروری است اظهار داشت: لازم است که هم پیمانی فراگیر بین دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، دولت و سایر سازمان‌ها برای بهبود وضعیت محیط زیست در شاخص‌های مختلفی در آذربایجان‌غربی ایجاد کنیم.

ابتکار گفت: یکی از مهم‌ترین این مولفه‌ها اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و رسیدن به کشاورزی هوشمند یا کشاورزی سازگار با تغییر اقلیم است که موضوع بسیار مهم برای کشاورزی در آذربایجان‌غربی است.

ابتکار عنوان کرد: کشاورزی در استان آذربایجان‌غربی یکی از مسائل مهم اقتصادی و معیشت مردم محسوب می‌شود و نه تنها برای احیای دریاچه ارومیه بلکه برای آینده این مرز و بوم، هیچ چاره‌ای جز انقلاب جدی برای اصلاح الگوی کشت وجود دارد و نه تنها در آذربایجان غربی بلکه در تمامی استان‌ها باید اتفاق بیافتد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم در بحث سیاست‌های محیط زیست توجه به مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در حل مشکلات زیست محیطی و محافظت از محیط زیست داشته باشند و مورد حمایت دولت نیز قرار می‌گیرند.