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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

کاهش ۱۰ درجه ای دمای گلستان از شامگاه پنجشنبه

کاهش ۱۰ درجه ای دمای گلستان از شامگاه پنجشنبه

گرگان – مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: در پی افزایش ابر و بارش باران در استان، دمای هوا هفت الی ۱۰ درجه کاهش می یابد.

سید محمدرضا رضوی در رابطه با پیش بینی هوای چند روز آینده استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: برای امروز افزایش ابر در تمامی قسمت های استان به ویژه مناطق شمالی و غرب استان قابل پیش بینی است.

رضوی از کاهش ۷ تا ۱۰ درجه ای دما خبر دتد و افزود: بیشتر بارش ها در گستره استان به صورت خفیف و پراکنده است و تا صبح جمعه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان تصریح کرد: از بعدازظهر جمعه در پی افزایش ابر، بارش باران در تمام نقاط استان آغاز می شود و بیش تر بارش ها به مناطق غربی استان تعلق دارد.

رضوی در ادامه افزود: برای مناطق کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود و این بارش ها به تناوب تا صبح شنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به کاهش هفت الی ۱۰ درجه ای دمای هوای استان گفت: روز شنبه بارش ها متوقف می شود اما به دلیل رطوبت بالا ی هوا، آسمان استان ابری است.

سید محمدرضا رضوی تصریح کرد: از روز یکشنبه برای کل استان هوای صاف تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

کد مطلب 3008646

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