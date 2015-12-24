کاهش ۱۰ درجه ای دمای گلستان از شامگاه پنجشنبه

سید محمدرضا رضوی در رابطه با پیش بینی هوای چند روز آینده استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: برای امروز افزایش ابر در تمامی قسمت های استان به ویژه مناطق شمالی و غرب استان قابل پیش بینی است.

رضوی از کاهش ۷ تا ۱۰ درجه ای دما خبر دتد و افزود: بیشتر بارش ها در گستره استان به صورت خفیف و پراکنده است و تا صبح جمعه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان تصریح کرد: از بعدازظهر جمعه در پی افزایش ابر، بارش باران در تمام نقاط استان آغاز می شود و بیش تر بارش ها به مناطق غربی استان تعلق دارد.

رضوی در ادامه افزود: برای مناطق کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود و این بارش ها به تناوب تا صبح شنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به کاهش هفت الی ۱۰ درجه ای دمای هوای استان گفت: روز شنبه بارش ها متوقف می شود اما به دلیل رطوبت بالا ی هوا، آسمان استان ابری است.

سید محمدرضا رضوی تصریح کرد: از روز یکشنبه برای کل استان هوای صاف تا نیمه ابری پیش بینی می شود.