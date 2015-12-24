  1. استانها
  2. ایلام
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی:

فرهنگ در سبد خانوار ایرانی ۲.۵ درصد کاهش یافته است

فرهنگ در سبد خانوار ایرانی ۲.۵ درصد کاهش یافته است

ایلام-معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حوزه فرهنگ در سبد خانوار کاهش یافته است به طوری که در ۱۰ ساله گذشته نه‌تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه ۲.۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر پنجشنبه در آیین آغاز به کار نهمین نمایشگاه کتاب ایلام اظهار داشت: تنها ۲.۵ درصد سرانه مصرفی خانوارهای ایرانی به خرید کالاهای فرهنگی اختصاص دارد و در ۱۰ ساله گذشته حوزه فرهنگی در سبد خانوار ما نه‌تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه  کاهش هم داشته است.

معاون وزیر ارشاد یادآور شد: مهمترین عوامل در آمار بسیار پایین سرانه مصرف کالاهای فرهنگی و به ویژه کتاب در کشور را می توان در قیمت بالای کتاب و در دسترس نبودن آن دانست.

صالحی تصریح کرد: در سال ۵۷ متوسط قیمت کتاب حدود ۴۹۵ ریال و در سال ۹۳ متوسط قیمت کتاب حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و البته این تنها عامل نیست.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ ۷۳ هزار عنوان کتاب در سال جاری خبر داد و اضافه کرد:  نمایشگاه‌های کتاب یکی از راه‌هایی است که سبد مصرف فرهنگی  مردم ازلحاظ کمیت و کیفیت را ارتقا  می‌دهد و کتاب در این سبد مصرف فرهنگی مردم جا پیدا کند.

نهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام از امروز سوم دی ماه در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع با حضور ۲۸۳ ناشر از سراسر کشور در ۲۰۶ غرفه آغاز شده که ۲۰ غرفه به ناشران استان ایلام تعلق دارد و تا نهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3008652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها