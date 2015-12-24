فرهنگ در سبد خانوار ایرانی ۲.۵ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر پنجشنبه در آیین آغاز به کار نهمین نمایشگاه کتاب ایلام اظهار داشت: تنها ۲.۵ درصد سرانه مصرفی خانوارهای ایرانی به خرید کالاهای فرهنگی اختصاص دارد و در ۱۰ ساله گذشته حوزه فرهنگی در سبد خانوار ما نه‌تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است.

معاون وزیر ارشاد یادآور شد: مهمترین عوامل در آمار بسیار پایین سرانه مصرف کالاهای فرهنگی و به ویژه کتاب در کشور را می توان در قیمت بالای کتاب و در دسترس نبودن آن دانست.

صالحی تصریح کرد: در سال ۵۷ متوسط قیمت کتاب حدود ۴۹۵ ریال و در سال ۹۳ متوسط قیمت کتاب حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و البته این تنها عامل نیست.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ ۷۳ هزار عنوان کتاب در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: نمایشگاه‌های کتاب یکی از راه‌هایی است که سبد مصرف فرهنگی مردم ازلحاظ کمیت و کیفیت را ارتقا می‌دهد و کتاب در این سبد مصرف فرهنگی مردم جا پیدا کند.

نهمین نمایشگاه کتاب استان ایلام از امروز سوم دی ماه در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع با حضور ۲۸۳ ناشر از سراسر کشور در ۲۰۶ غرفه آغاز شده که ۲۰ غرفه به ناشران استان ایلام تعلق دارد و تا نهم دی ماه ادامه خواهد داشت.