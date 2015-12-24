آمار ولادت در رامیان ۶.۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، عصر پنجشنبه، در دیداری با رییس ثبت احوال رامیان به مناسبت روز ملی ثبت احوال، اظهار کرد: با صدور کارت هوشمند ملی که به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک مورد توجه نظام اجرایی کشور بوده و ماحصل این طرح ملی، الکترونیکی شدن تمامی خدمات با مشارکت موثر دستگاه های اجرایی است، نشان از عزم دولت برای ایجاد توسعه پایدار در امور اساسی و زیربنایی کشور است.

صادقلو تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال، یک هزار و ۶۱۶ مورد واقعه ولادت ثبت شده است و از این تعداد ۸۳۱ مورد پسر و ۷۸۵ مورد دختر بوده و نسبت به سال قبل که هزار و ۵۱۰ واقعه ثبت شده بود، افزایش ۶.۵ درصدی نشان می دهد.

رییس شورای ثبت احوال رامیان با بیان این مطلب که ساماندهی ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی و استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان و تولید جزو وظایف ثبت احوال است، گفت: تحلیل و انتشار آمار تحولات جمعیتی، تسهیل و دقت در ارائه خدمات نیز جزو اموری است که ثبت احوال انجام می دهد و لازمه تمامی آنان خلاقیت و نوآوری است.

وی افزود: امسال ۳۶۷ مورد فوتی ثبت شده است که ۲۰۲ مورد آن مرد و ۱۶۵ مورد ان زن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش داشته است.

فرماندار شهرستان رامیان گفت: امسال ۲۹۰ مورد اعلامیه ازدواج ثبت داشته ایم که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۳ مورد کاهش ثبت شده است.

عیسی رجب زاده رییس اداره ثبت احوال شهرستان رامیان نیز گفت: این اداره در سطح شهرستان با راه اندازی چهار ایستگاه کارت هوشمند در ثبت احوال رامیان و خان ببین و اداره ثبت رامیان و خان ببین به کارت اولی ها و افرادی که مشخصات سجلی خود را تغییر و یا کارت ملی خود را مفقود کردند، خدمات ارائه می دهند.