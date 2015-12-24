شیوه جدید داوری مسابقات سراسری قرآن تحسین برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول فلاح، ناظر عالی این دوره از مسابقات سراسری قرآن در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سطح برگزاری مسابقات در دو سطح کمی و اجرایی و کیفی و فنی قابل بحث است که در بخش نخست تاکنون به استناد اجراهای متسابقین، شاهد رشدی قابل توجه در سطح شرکت کنندگان نبوده ایم اما در بخش فنی این مسابقات، با حضور داوران فرهیخته سطحی قابل قبول ارائه شده است.

ناظر عالی سی وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن بیان کرد: تغییرات ایجاد شده در بخش فنی مسابقات به ویژه شیوه جدید داوری، تحسین برانگیز بوده و راهی باز را پیش روی دوره های بعدی مسابقات سراسری قرآن گذارده است.

فلاح با اشاره به موفقیت آمیز بودن بخش اجرایی مسابقات گفت: در بحث تبلیغات محیطی و شهری دستگاه های مختلف اجرایی همراهی های لازم را به عمل آورند همچنین در امر اسکان و پذیرایی، داوران رضایتمندی خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: میزبانان تمام تلاش خود را در راستای افزایش رضایتمندی متسابقین و مردم، انجام دادند و البته مردم کرمانشاه نیز استقبالی بی نظیر را از این رویداد بزرگ قرآنی به عمل آوردند، به گونه ای که سالن مسابقات مملو از جمعیت بوده است.

فلاح گفت: انعکاس خبری مسابقات در رسانه های جمعی از جمله شبکه قرآن، شبکه استانی زاگرس، الکوثر و رادیو معارف مثبت و مناسب بوده و از سایر شبکه های صدا و سیما نیز انتظار توجه به چنین محافلی به ویژه در این برهه از زمان می رود.

وی افزود: زندگی مسالمت آمیز مردم شیعی و سنی در این استان نماد وحدت و همدلی است به گونه ای که مردم کرمانشاه با رعایت چارچوبهای مذهبی در کنار هم حضوری فعال دارند.