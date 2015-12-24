به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید میرزایی امروز پنجشنبه در حاشیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به میزبانی استان کرمانشاه در حال برگزاری است، با اشاره به اهداف برپایی نمایشگاه‌ها در کنار این رویداد قرآنی اظهار داشت: عرضه محصولات مورد نیاز مدعوین و متسابقین، مشارکت موسسه های فرهنگی استان با دیدگاهی قرآنی به همراه فعالیت های در عرصه آموزش قرآنی برای همه سنین از جمله این موارد است.

حجت الاسلام میرزایی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی در استان از ۵ موسسه فعال به ویژه استان قم در زمینه ارائه محصولات و نرم افزارهای قرآنی و کتب نفیس جهت همکاری و مشارکت بیشتر دعوت به عمل آمد.

وی از ۵۰ درصد تخفیف برای این محصولات فرهنگی در مراکز برگزاری مسابقات خبر داد و گفت: در این راستا در مجتمع فرهنگی بعثت و تالار انتظار با استقبال خوبی از سوی مدعومین و متسابقین جهت تهیه محصولات مواجه شدیم به طوری که روزانه ۲ هزار نفر از این نمایشگاه های قرآنی بازدید دارند.

رئیس کارگروه نمایشگاه سی و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم در استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۶ موسسه فرهنگی استان از جمله نورالیقین و میراث ماندگار و... در این رویداد بزرگ قرآنی حضوری فعال دارند.

وی خاطرنشان کرد: در غرفه های مجازی نیز خدمات ارزنده ای ارائه شده است که با ارسال فایل های قرآنی از طریق نرم افزار های متعدد، بلوتوث و وای فای ادامه آموزش های قرآنی انجام گرفته است.

حجت الاسلام میرزایی از حضور ۲۸ غرفه در این نمایشگاه‌ها خبر داد و گفت: در مجتمع فرهنگی بعثت۱۲ غرفه و در تالار انتظار ۱۶ غرفه جهت ارائه محصولات فرهنگی و قرآنی مشارکت دارند.

وی با اشاره به غرفه آیت الله نجومی و آثار این چهره ماندگار استان گفت: همچنین بازدید ۵۰مدرسه سطح شهر با مشارکت مهدهای قرآنی، مراکز بهزیستی و آموزش و پرورش در این مرحله از مسابقات سراسری انجام گرفته است.

رئیس کارگروه نمایشگاه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در استان کرمانشاه اظهار داشت:در اختتامیه مراسم نیز رونمایی از کتابت وحی شامل جز سی قرآن کریم که توسط اساتید خوشنویس قرآنی که روزانه بر روی این اثر فرهنگی و معنوی تلاش دارند در حضور مسئولان و مدعوین قرآنی انجام خواهد گرفت.