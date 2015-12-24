۱۳۵۷هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه به آبیاری نوین مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر پنجشنبه در دهمین جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه هم اکنون طرح های احیای دریاچه ارومیه با قوت هر چه بیشتر در حال اجرا هستند اظهارداشت: تجهیز اراضی کشاورزی استان به آبیاری نوین نشان دهنده مشارکت مردم و کشاورزان در خصوص ضرورت احیای دریاچه ارومیه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون مردم استان اهمیت احیای دریاچه ارومیه را به خوبی درک و همکاری لازم را دارند عنوان کرد:اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه بدون مشارکت و همدلی مردم امکانپذیر نیست.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: خشک شدن دریاچه ارومیه اگرچه تهدیدی برای ما به شمار می‌رود اما باید از آن به عنوان یک فرصت نیز در جهت تغییر رژیم اشتغال و تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن در استان استفاده کنیم چرا که منابع آبی به هیچ وجه پاسخگوی مصرف بالای آب در روش سنتی کشاورزی نیست.

سعادت در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در راستای توسعه و محرومیت زدایی در استان اشاره و اعلام کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از موضوعات اساسی، چالش‌ها، موانع توسعه و تنگناهای استان در حوزه‌های مختلف را شناسایی و در خصوص راهکارهای رفع آن‌ها با مدیران و صاحبنظران، جلسات همفکری و هم اندیشی برگزار و نسبت به مرتفع کردن این مشکلات اقدامات اساسی انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۲ تاکنون حدود ۱۸۹۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف استان اتمام و به بهره برداری رسیده است افزود: تمام تلاش دولت با وجود تمام مشکلات اقتصادی این است که با استفاده از توانمندی‌های موجود، در راستای رفع مشکلات، ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم حرکت کند که این سیاست‌ها در استان آذربایجان غربی نیز بصورت جدی در حال پیگیری و اجراست.

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بررسی علل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان افزود: رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از مهم‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌باشد که در این خصوص به صورت جدی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی قدم برداشتیم و در فاز نخست توانستیم ۵۰۰ واحد تولیدی استان را که راکد بود به چرخه تولید بازگردانیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه واحدهایی که نقش اساسی دارند و با خروج از رکود آن‌ها برای تعداد زیادی از افراد زمینه اشتغال فراهم می‌شود در اولویت هستند، افزود: با وجود مشکلات موجود، با خروج طرح‌های مشکل دار از رکود و تأمین بخشی از سرمایه در گردش این واحدها می‌توان فرصت اشتغال برای جوانان استان فراهم کرد.

سعادت با تاکید بر این که انتخابات سال جاری را با هر اختلاف نظر و سلیقه برای توسعه و آبادانی کشورمان جدی بگیریم گفت: برای ما به عنوان مجریان انتخابات، آنچه که اولویت دارد اجرای دقیق قوانین است لذا گروه سیاسی مخالف و موافق برای ما مفهومی ندارد و از همه گروه‌ها و افراد که در چهارچوب قوانین وارد صحنه انتخابات می‌شوند استقبال می‌کنیم تا شاهد حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سالجاری باشیم.