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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

شهردار شهرکرد:

۵۰ دستگاه برف روب در شهرکرد فعال است

۵۰ دستگاه برف روب در شهرکرد فعال است

شهرکرد - شهردار شهرکرد از فعالیت ۵۰ دستگاه برف روب در شهرکرد برای پاکسازی معابر و خیابان ها از برف خبر داد.

نورالله غلامیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در سطح شهر شهرکرد، اظهار داشت: هم اکنون ۵۰ دستگاه برف روب در شهرکرد در حال پاکسازی معابر و خیابان ها از برف است.

وی افزود: بارش سنگین برف موجب کند شدن تردد در خیابان ها و کوچه های سطح شهر شهرکرد شده است که هم اکنون بیش از ۴۰۰ نیروی انسانی شهرداری شهرکرد در حال فعالیت برای پاکسازی خیابان ها و پیاده رو ها از برف هستند.

شهردار شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون بر اساس اولویت، مناطق مختلف شهر شهرکرد در حال برف روبی است که هم اکنون نیروهای شهرداری شهرکرد در حال پاکسازی خیابان های اطراف مدارس، بیمارستان ها و درمانگاه ها هستند.

نورالله غلامیان یادآور شد: در خیابان های پر تردد شهر شهرکرد مخازن شن و نمک گذاشته است که شن و نمک داخل مخازن توسط نیرو های شهرداری برای جلوگیری از لغزندگی خیابان ها در این مناطق پاشیده می شود.

شهردار شهرکرد اظهار داشت: همکاری با نیروهای برف روب شهرداری موجب تسریع در خدمت رسانی مطلوب تر در سطح شهر شهرکرد می شود.

کد مطلب 3008681

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