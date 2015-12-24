به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان کرج که ظهر امروز، پنجشنبه برگزار شد، با تاکید بر اینکه علم آموزی یک معروف مهم است، اظهار کرد: شرع مقدس اسلام و آموزه های دینی ما، در کنار آرمان های انقلاب اسلامی، بر پایه گسترش معرفت و آگاهی مردم شکل گرفته است.

ایرانی در ادامه ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت هفته سواد آموزی گفت: انقلاب اسلامی ما، انقلابی معرفتی و با بنیان آگاهی و شعور مردم بنا نهاده شده است. بنابراین سیاست های نظام جمهوری اسلامی، بر مبنای زدودن آثار بی سوادی با بهره گیری از آموزه های اسلامی نهاده شده است.

وی افزود: نگاهی به آمار بیسوادی امروز در کشور و مقایسه آن با سال های پیش از انقلاب اسلامی، به خوبی نشان می دهد که دیدگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت زدودن غبار بی سوادی از چهره کشور تا چه میزان موثر بوده است.

ایرانی، آمار بی سوادی حال حاضر کلان‌شهر کرج را ۱.۵درصد اعلام کرد و گفت: در سرشماری سال ۱۳۹۰ آمار بی سوادی در شهرستان کرج، ۴ درصد بوده است که این آمار اکنون به یک درصد کاهش یافته است.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در گسترش سوادآموزی

ایرانی اضافه کرد: با وجودی که این آمار در مقایسه با آمار بی سوادی در کل کشور، نگران کننده به نظر نمی رسد، اما با توجه به اینکه کرج، یکی از کلان‌شهرهای کشور است و سواد آموزی برای زندگی در کلان‌شهر یک ضرورت محسوب می شود، باید مسئولان توجه به سواد آموزی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار کرج، در ادامه گفت: دستگاه های اجرایی موظفند در حیطه وظایف خود برای شناسایی افراد بی سواد و ریشه کن کردن بی سوادی تلاش کنند. همچنین باید با تعامل میان دستگاه ها به ویژه تعامل نهضت با کمیته امداد، اداره اتباع، جهاد کشاورزی، بهزیستی و غیره امتیازات تشویقی برای سواد آموزان در نظر گرفته شود تا شاهد حضور بیشتر آنان در کلاس های آموزشی باشیم.

ایرانی به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای شناسایی افراد بی سواد تاکید کرد و گفت: باید از توان بخش خصوصی و همچنین سازمان های مردم نهاد برای جذب سوادآموزان استفاده کرد.

فرماندار کرج در پایان اضافه کرد: تجربه موفق آموزشگاه های خصوصی برای برگزاری کلاس های آموزشی، آمادگی کنکور و مهارت آموزی، می توانددر سوادآموزی نیز مورد استفاده قرار گیرد.