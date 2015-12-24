منافع کشور در وحدت بین شیعه و سنی نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر پنجشنبه، در جشن هفته وحدت، ضمن تبريك هفته وحدت و تولد پيامبر اكرم (ص) و فرزندگران قدرشان امام صادق (ع) به خبرنگار مهر، گفت: وحدت بين شيعه و سنی يك اصل خدشه ناپذير است و همه بايد روي اين اصل پافشاري كنند و آن را را استحكام ببخشند.

ولی نژاد افزود: وحدت، سفارش مكتب و دين ماست؛ پيامبر اكرم (ص) و قرآن کریم همه را به وحدت، اتحاد و يگانگی توصیه کرده‌اند.

وی با اشاره به امسال که سال «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی» نام گرفته است، گفت: مقام معظم رهبری هميشه در همه سال ها سفارش اكيد بر اتحاد شیعه و سنی دارند و از همه مردم می خواهند تا وحدت را حفظ کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به سخنان امام راحل در گذشته که مردم را به وحدت دعوت می کردند، گفت: هر كسي كه اختلافي بين شيعه و سنی ايجاد كند آن شخص نه شيعه است و نه سنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان وحدت را يك راهبرد براي انقلاب اسلامي می داند و اظهار کرد: ما با وحدت به پيروزی رسيديم و با وحدت پيروزي را حفظ کردیم.

وی گفت: منافع دشمنان ما در اختلاف ماست؛ يعنی اگر بين شيعه و سني در كشور اختلافی وجود داشته باشد درواقع منافع دشمنان تامين شده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان، تصریح کرد: منافع ملت ما در وحدت ما نهفته است پس عقل و حكمت ايجاب می كند منافع دشمن را تامين نكنيم و منافع خود و جهان اسلام را تامين کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در ادامه افزود: همانطور که شيعه و سنی در كشور ما متحد هستند و براي پيشرفت كشور همكاري می كنند، سایر كشورهای اسلامی هم ایران را الگو قرار دهند تا به پیشرفت برسند.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: در مكتب امام ياد گرفتيم پيروزی های بزرگ درپرتو وحدت است و برای پيشرفت و به دست آوردن پيروزي های بزرگتر بايد از يك فرمانده فرمان ببريم و آن فرمانده مقام معظم رهبری، عمود خيمه انقلاب است.

ولی نژاد افزود: در گلستان شرايط خوبی داريم برادران شيعه و سنی همراه و همدل هستند و آنچه امروز وجود دارد حاصل وحدت و همكاری بین شیعه و سنی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ۲۰۰ مبلغ شیعه و سنی در هفته وحدت به تمام نقاط استان گلستان فرستاده شده است.