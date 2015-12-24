۱۶ قاچاقچی در استان قزوین به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در دادستانی برگزار شد با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاقچیان اظهارداشت: دستگاه قضایی در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی که به سلامت مردم و جامعه آسیب برساند با قاطعیت رفتار می کند و تسامح و تساهل در این موضوع هیچ جایی ندارد.

صادقی نیارکی تصریح کرد: عملکرد و برنامه های ما در گذشته نشان می دهد شدت عمل دادستانی در برابر پدیده های شومی چون موادمخدر بدون اغماض است و خط قرمز ما در همه مسائل قانون و رعایت آن از سوی مجریان و ناظران در همه دستگاههاست.

وی اضافه کرد: فارغ از همه تعلقات و سلایق شخصی که در حوزه قضا مفهومی ندارد ملاک ما اعمال قانون است و هرکس در هر شغل و مسئولیتی از مسیر قانون خارج شود با برخورد قاطعانه و جدی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

در مبارزه با مواد مخدر با هیچ کسی شوخی نداریم

دادستان عمومی وانقلاب استان قزوین تصریح کرد: در مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان که بلای جان فرزندان کشور شده اند باید مبارزه بی امان ادامه پیدا کند در غیر این صورت آسیب ها بیشتر می شود.

صادقی نیارکی یادآورشد: در استان قزوین با هیچ کسی در زمینه مواد مخدر شوخی نداریم و اجازه نمی دهیم فضا برای فعالیت قاچاقچیان، فروشندگان، توزیع کنندگان امن شود و احکام در این زمینه با شدت و سرعت صادر خواهد شد تا از آلوده شدن افراد بیشتری جلوگیری شود.

اجرای حکم اعدام ۱۶ قاچاقچی مواد مخدر و یک قصاص در قزوین

دادستان قزوین در ادامه با اشاره به اجرای احکام قاچاقچیان در هفته جاری اظهارداشت: در این هفته ۱۶ تن از قاپاقچیان حرفه ای و شاخص که برخی در سطح کشور فعالیت می کردند به چوبه دار آویخته شدند تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان این بخش باشد.

صادقی گفت: در این هفته دو مورد حکم قصاص صادر شده بود که یک مورد منجر به جلب رضایت اولیاء دم شد و حکم فرد دیگر اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: این مرد قاتل که همسرش را کشته بود در اقدامی دیگر برای پنهان کردن قتل تصمیم می گیرد طلاهای همسر مقتول را در جیب برادر خود گذاشته و وی را نیز از دره به پایین پرتاب کرده و قتل را به گردن وی بیندازد که به لطف الهی که معمولا هیچ جنایتی پنهان نمی ماند این فرد زنده ماند و راز جنایت برملا شد.

وی بیان کرد: قاتل در ساعات اولیه دستگیری به قتل اعتراف کرد و حکم صادره در مورد این جانی اجرا شد.

صادقی تصریح کرد: پرونده های مواد مخدر که اجرای احکام آنها در هفته های گذشته صورت گرفت شامل چند فقره بود که سوداگران مرگ را به سرانجام شومشان رساند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد قاچاقچیان افراد مقیم استان بودند و ۲۰ درصد سوداگران عبوری بودند که قصد داشتند جوانان سایر مناطق کشور را آلوده کنند که به دام قانون افتادند و مجازات شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: یک پرونده با سه قاچاقچی به نامهای(محمد، محمود، وحید) با یک کیلو و ۲۵۰ گرم هروئین کشف شده که مواد در حوالی قزوین پنهان شده بود که متهمان در مسیر نسیم شمال دستگیر شده و مجازات شدند.

وی گفت: در پرونده دیگر فردی با ۱۲ سال سابقه شرارت و توزیع مواد مخدر به نام عیسی با یک کیلو و ۴۷۰ گرم هروئین در محور تاکستان توسط ماموران شناسایی و دستگیر شد و در پرونده دیگیر فردی به نام بهزاد با ۱۰ کیلو و ۱۰۰ گرم هروئین به دام افتاد که در این هفته مجازات شد.

دادستان اظهارداشت: در پرونده دیگر هم فردی به نام صالح با یک کیلو و ۱۰۰ گرم شیشه که از تهران مواد را وارد استان می کرد در منزل خود دستگیر شد و به مجازات رسید.

وی بیان کرد: قاچاقچی دیگر هم اسماعیل نام داشت که به جرم حمل و فروش ۸۶۵ گرم هروئین به اعدام محکوم شد همچنین دو فرد دیگر به نام های نجیب الله و حبیب به جرم داشتن یک کیلو هروئین به اعدام محکوم شدند.

باند هفت نفره قاچاقچیان به دار مجازات آویخته شدند

دادستان قزوین از دستگیری و محاکمه باند قاچاقچیان مواد مخدر هم خبر داد و اظهارداشت: در این باند هفت نفر سابقه دار فعالیت می کردند که فعالیت آنها بسیار حرفه ای و خطرناک بود که چهار نفر این افراد مقیم قزوین و سه نفر در سایر مناطق کشور بودند که همگی اعدام شدند.

وی اضافه کرد: این باند با داشتن ۲۰ کیلو مواد مخدر از نوع هروئین که همگی سابقه دار بودند با شگردهای خاصی موا افیونی را در کشور جابجا می کردند که برای نمونه در یک مورد با جاسازی مواد در لاستیک خودرو قضد نابودی جوانان کشور را داشتند که به دام افتادند و مجازات شدند.

دادستان قزوین تصریح کرد: با اعدام ۱۶ قاچاقچی مواد مخدر بیش از ۳۵ کیلو انواع شیشه و هروئین کشف و ضبط شد که اگر این مواد در جامع توزیع می شد می توانست صدها نفر را آلوده کرده و به نابودی بکشاند و خانواده های زیادی را دچار فلاکت و بدبختی کند که با قاطعیت دستگاه قضایی و تلاش ماموران انتظامی از فاجعه ای دیگر جلوگیری شد.

در اجرای قانون جدی هستیم

دادستان قزوین با اعلام مجدد قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ گفت: اگر با معتادان جوان دختر و پسر و خانواده هایی که دچار آسیب های مواد مخدر شده اند روبرو شوید مطمئن باشید هیچ حکمی را به جز اعدام برای مجازات این افراد نمی پسندید به همین دلیل برای حفظ سلامت جامعه در این راه مصمم هستیم و کوتاه نخواهیم آمد.

صادقی نیارکی اظهارداشت: امروز با قاطعیت اعلام می کنیم استان قزوین برای همه قاچاقچیان، فروشندگان، مصرف کنندگان و نگهدارندگان مواد افیونی نا امن است و با شدت و قاطعیت سخت ترین احکام را برای این افراد صادر خواهیم کرد و سوداگران مرگ بدانند همانگونه که دیگران را به کام مرگ و نیستی می کشانند هیچ سرنوشتی بجز اعدام و مرگ نیز در انتظار آنها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اجازه نخواهیم داد عده ای برای رسیدن به سودهای کلان فرزندان کشور و خانواده ها را به فلاکت بیندازند و جامعه را آلوده کنند و با جدیتی بیشتر از قبل با اجرای احکام قضایی و صدور شدیدترین مجازات از جمله حکم اعدام نسبت به سالم سازی جامعه اقدام خواهیم کرد.

دادستان در این نشست به سوالات خبرنگاران هم پاسخ گفت که در خبر بعدی منتشر خواهد شد.