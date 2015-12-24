ظرفیت های دانشگاهی برای حیای دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهارداشت: هم اکنون گام های اساسی برای احیای دریاچه ارومیه برداشته شده و برای ادامه روند از ظرفیت های دانشگاهی و علمی باید استفاده شود.

وی همچنین بر لزوم توجه بیش از پیش به مباحث معنوی از جمله دعا تاکید کرد و افزود: غیر از مباحث مدیریتی در مساله احیای دریاچه ارومیه، نباید از مسائل معنوی مانند دعا برای نزول باران غافل شد، چرا که به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم، دعا کردن در نزول باران و رفع خشکسالی مؤثر است.

امام جمعه ارومیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت توجه به نماز و قرآن در محیط اداری، نیکی به پدر و مادر، رسیدگی به ایتام و نیازمندان، نیکو سخن گفتن با مردم و پرداخت زکات را مورد تاکید و سفارش قرار داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات دولت دولت یازدهم در زمینه احیای دریاچه ارومیه گفت: اگر امروز اقدامات دولت نبود وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه از وضعیت امروز هم وخیم تر می شد.

نادر صفرزاده با تایید تاکیدات امام جمعه ارومیه مبنی بر استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی در زمینه کمک به احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: دانشجویان، محققین و اساتید علمی برجسته ای در آذربایجان غربی وجود دارند که انتظار می‌رود سازمان محیط زیست کشور، از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه فعالیت‌های زیست محیطی و همچنین پیشبرد هر چه بهتر برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه بهره بگیرد.

وی در ادامه سخنان خود به در پیش رو بودن دهه مبارک فجر اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان استانی، از هم اکنون برای برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان برنامه ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند.

صفرزاده با تاکید بر لزوم ارائه آمار دقیق و صحیح از عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های مختلف نیز گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، برخی آمارها غیرواقعی بود؛ لذا مدیران و مسئولان باید در ارائه آمار و اطلاعات از عملکرد دستگاه‌های متبوع، دقت نظر کافی را داشته باشند و آمارهای ارائه شده دقیق و واقعی باشد تا رسانه‌ها نیز در انعکاس عملکردها، آمارهای دقیق را بکار ببرند.