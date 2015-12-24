امضا تفاهمنامه همکاری استانداری آذربایجان غربی و سازمان محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهم نامه که ظهر امروز در جریان سفر معصومه ابتکار به آذربایجان غربی و در حاشیه نشست شورای اداری استان منعقد شد، حفاظت، احیا و بازسازی طبیعت گردی، آموزش و پژوهش و مشارکت جوامع محلی مورد تاکید قرار گرفته است.

تصویب و پایدار کردن اعتبار برای اجرای برنامه‌های طرح مدیریت مناطق و تأمین زیرساخت‌های تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی توسط استانداری و مشارکت جوامع محلی در اجرای این برنامه‌ها با ایجاد ساز و کار مورد نیاز جهت بهره گیری از توان و ظرفیت این جوامع و تشکل‌های مردم نهاد از بندهای مهم این تفاهم نامه است.

فعال کردن کارگروه اجرای طرح‌های مدیریت مناطق و همسوسازی برنامه‌ها و فعالیت‌های سایر دستگاه‌ها با سند طرح‌های مذکور در مناطق و عرصه‌های پیرامونی تأثیرگذار، از دیگر بندهای این تفاهم نامه مشترک است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به اقدامات این اداره کل در زمینه احیای دریاچه ارومیه گفت: در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۲۳ متر رسیده که ۱۵ سانتیمتر بالاتر از تراز ابتدای سال آبی جاری است.

پرویز افزود: سطح دارای آب دریاچه ارومیه نیز هم اکنون ۱۳۵۷ کیلومتر مربع است که نسبت به ۱۵ روز گذشته بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید، نخستین اولویت کاری خود را به احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده و در این خصوص برنامه ریزی ها و اقدامات بسیاری را انجام داده است که با این اقدامات، امیدها برای احیای دریاچه بسیار بیشتر شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفری یکروزه ضمن بازدید از وضعیت دریاچه ارومیه و حاشیه آن، دیداری با فعالان محیط زیست نیز خواهد داشت.