یک زمین برای ساخت سالن ورزشی توسط مادر شهید اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید استان چهارمحال و بختیاری، مادر شهید قدرت الله اسدی زمینی به متراژ دو هزار مترمربع برای ساخت سالن ورزشی در روستای حسین آباد از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری اهدا کرد.

آئین کلنگ زنی احداث سالن چند منظوره ورزشی روستای حسین آباد در دهه فجر برگزار خواهد شد.

با ساخت این سالن ورزشی، جوانان و ورزشکاران روستاهای قلعه رشید، حسین آباد، قلعه درویش، شکر آباد و دره شور شهرستان اردل ازامکانات آن بهره مند خواهند شد.

عملیات ساخت این سالن ورزشی چند منظوره با اعتباری بالغ بر ۱۲میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی و تخصیصی ورزش و جوانان تامین و تا سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.