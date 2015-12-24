میزان پسماندهای روستایی در همدان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره نوری صفا ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی «محیط زیست روستا، چالش ها و چشم انداز ها» با بیان این مطلب افزود: در گذشته پسماندهای روستایی به مراتب کمتر از اکنون بود زیرا جوامع روستایی با توجه به وجود دام در روستا، نیازهای خود از جمله انواع لبنیات را در روستا تهیه می کردند و پسماند ظروف بسته بندی پلاستیکی وجود نداشت.

وی با بیان اینکه حتی برخی پسماندهای خانگی نیز به خوراک دام و طیور می رسید و فضولات دامی نیز برای تامین سوخت استفاده می شد، گفت: اکنون با تغییر برخی سبک های زندگی روستایی شاهد ایجاد پسماندهای بیشتری در روستا هستیم.

نوری صفا ادامه داد: در حال حاضر نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل گوناگون کشت از بین می روند و در وضعیتی که به دلیل شرایط نگهداری نامناسب و نبود صنایع تبدیلی امکان بهره برداری از همه اجزای کشاورزی وجود ندارد شاهد افزایش میزان پسماندهای کشاورزی نیز در روستاها هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان اظهار داشت: هر فرد روستایی در کشور روزانه ۴۵۱ گرم پسماند تولید می کند که معادل نصف تولید پسماند یک فرد شهری است.

نوری صفا عنوان کرد: دفع نامناسب این پسماندها موجب آلودگی آب، خاک و هوا و ایجاد محیط مناسب برای رشد حیوانات و جانوران می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان تاکید کرد: اصل اول مدیریت پسماند، کاهش پسماند و تفکیک زباله از مبدا است که این مهم نیازمند جلب مشارکت های مردمی است.

وی با تشریح قانون مدیریت پسماند گفت: دهیاران با زبان، علاقه مندی ها و انگیزه های مردم در منطقه و روستا آشنایی دارند و می توانند در جلب مشارکت های آنها برای مدیریت پسماند نقش موثری ایفا کنند.

گفتنی است دوره آموزشی محیط زیست روستا، چالش ها و چشم انداز ها، با حضور دهیاران بخش مرکزی شهرستان همدان در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان برگزار شد و مدیریت پسماندهای روستایی، بهسازی در روستا، حیات وحش و حمایت از حیوانات و گرگ و جوامع محلی از محورهای این دوره آموزشی بود.