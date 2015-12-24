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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

یک تن تنباکو و ۵۶۰ کیلوگرم برنج قاچاق در خاش کشف شد

یک تن تنباکو و ۵۶۰ کیلوگرم برنج قاچاق در خاش کشف شد

زاهدان-فرمانده انتظامی خاش گفت: یک تن تنباکو و ۵۶۰ کیلوگرم برنج قاچاق در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ غلامرضا اربابی اظهار داشت: ماموران این فرماندهی با هدف اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در پلیس راه خاش- زاهدان یک دستگاه اتوبوس را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۰ کیسه تنباکو به وزن هزار کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف و یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خاش بیان کرد: همچنین ماموران انتظامی خاش در ادامه ماموریت خود با بازرسی از یک دستگاه اتوبوس دیگر ۱۴ کیسه برنج پاکستانی به وزن ۵۶۰ کیلوگرم را که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف و ضبط کردند.

سرهنگ اربابی افزود: در این خصوص دو نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3008711

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