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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

در ظرف مدت ۲۰ روز؛

ساختمان ۱۰طبقه درکوه سنگی مشهد دوبار در آتش سوخت

ساختمان ۱۰طبقه درکوه سنگی مشهد دوبار در آتش سوخت

مشهد- یک ساختمان در حال احداث واقع در خیابان کوه سنگی مشهد که در ماه گذشته نیز دچار حریق شده بود برای دومین بار ظهر امروز در آتش بی احتیاطی سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام حریق درخیابان کوه سنگی مشهد صبح پنجشنبه آتش نشانان سازمان خدمات ایمنی شهرداری مشهد برای اطفای حریق عازم این خیابان شدند که پس از مراجعه به محل حادثه متوجه شدند این ساختمان در ماه گذشته نیز دچار آتش سوزی شده بود.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: این حریق صبح  امروز سبب اعزام دو خودرو اطفای حریق از ایستگاه شماره ۴۰ آتش نشانی مشهد شد .

حسین خاکپور کانون حریق را طبقه منفی سه این ساختمان اعلام کرد و افزود: طبق بررسی اولیه ریختن مواد مذاب حاصل از جوشکاری از طبقه مثبت یک بر روی ضایعات ساختمانی انباشته شده در این طبقه و همچنین ایزوگام های کار شده در دیواره این  ساختمان منجربه آتش سوزی شد.

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی در بر نداشت ادامه داد: نزدیک به بیست و سه روز قبل نیز حادثه ای مشابه در طبقه منفی چهار این ساختمان رخ داد.

خاکپور علت حادثه چند روز گذشته را نیز بی احتیاطی در عملیات جوشکاری و ریختن مواد مذاب حاصل از آن بر روی گازوییل های جاری شده در چاله پشت ساختمان عنوان کرد.

کد مطلب 3008713

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