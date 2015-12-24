آمار داوطلبان ثبت نامی انتخابات مجلس شورای اسلامی به۷۶ نفر رسید

خدابخش مرادی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۶ نفر برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند، اظهار داشت: تعداد ثبت نام شدگان در حوزه های انتخابیه شهرکرد (سامان، فرخ شهر و بن) ۱۹ نفر، در بروجن ۱۴ نفر، در فارسان (کیار، اردل، کوهرنگ) ۲۳ نفر و در لردگان ۲۰ نفر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حوزه انتخابیه فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار تاکنون بیشترین ثبت نامی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید زمینه حضور حداکثری مردم در دو انتخابات پیش رو فراهم شود، اذعان داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه ای بزرگ برای نظام اسلامی کشور به شمار می رود.

وی یادآور شد: هم اکنون تمام تمهیدات برای برگزاری دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه شهرکرد (شهرکرد، فرخ شهر، سامان و بن)، لردگان، فارسان (فارسان، کیار، کوهرنگ و اردل) و بروجن است که از استان چهارمحال و بختیاری چهار نفر به عنوان نماینده مردم می توانند راهی مجلس شورای اسلامی شوند.