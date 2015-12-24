آلاینده ها در ارومیه افرایش قابل توجهی یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه با توجه به آلودگی شهر ارومیه لازم است که طرح کاهش آلودگی هوا در ارومیه اجرا شود افزود: توجه به کارکرد های سازمان های مردم نهاد توجه به فعالیت این نهادها می تواند در راستای کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

وی با بیان اینکه اینک ۲۴۳ سمن در آذربایجان‌غربی فعالیت می‌کنند افزود: این تعداد در قالب ۴۰ مؤسسه خیریه، ۴۷ موسسه اجتماعی، ۳۵ مؤسسه فرهنگی، ۳۱ مؤسسه علمی، ۱۰ مؤسسه مؤسسه امور بهداشتی و درمانی، ۱۴ مؤسسه مذهبی، شش مؤسسه توسعه پایدار، شش مؤسسه مذهبی و چهار مؤسسه بشر دوستانه فعالیت می‌کنند.

معاون دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال ۳۰ درصد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه محقق شده است افزود: در حال حاضر با وجود بارندگی های مناسب به صورت میانگین ۲۷ سانتی متر از تراز دریاچه ارومیه کاسته شده و ظرف ۲۰ سال اخیر نیز ۸ متر از تراز آن کم شده است.

مسعود تجریشی با بیان اینکه به صورت میانگین هر سال ۴۰سانتی متر از تراز دریاچه ارومیه از بین رفته است افزود: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید به امور اجرایی و دستگاه‌های نظارتی به عنوان پایگاهی که بتواند پایش و نظارت انجام دهد بنگرند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: از آغاز به کار کارگروه تا کنون ۴۴۵ میلیارد ریال به دستگاه‌های اجرایی داده شد که با توجه به شرایط دولت، بسیار قابل توجه بوده و نشانه عزم جدی مسئولان برای احیای دریاچه ارومیه است.

تجریشی در ادامه با اشاره به ابلاغ اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در سالجاری عنوان کرد: در سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان برای احیای دریاچه ارومیه بودجه تعیین شده بود که اکنون ۳۰ درصد آن به استان داده شده است.

وی با اعلام آمادگی در خصوص استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی در زمینه احیای دریاچه ارومیه افزود: تاکنون پژوهش و اقدامات دانشگاهی زیادی در این زمینه صورت گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین در این جلسه گفت: از دانشگاه‌ و ظرفیت های علمی کشور و استان می‌خواهیم ارتباط و تعامل خود را با این اداره کل تقویت کرده و تعاملی منسجم با بخش محیط زیست ایجاد کند.

پرویز آراسته ادامه داد: لازم است که اولویت پژوهشی دانشگاه به سوی حل مشکلات زیست محیطی بوده و راه‌ حل مشکلات را به ما نشان دهند تا ما نیز بتوانیم پیشنهادهای آنان را اجرا کنیم.

وی گفت: توسعه کشاورزی در استان و تغییر کاربری‌ها سبب شد تا متوجه شویم که اصلاحات ما در زمینه احیای دریاچه ارومیه کافی نیست و به فکر تولید داده افتادیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان‌غربی افزود: سیاسیت‌های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند نیز روشن بوده و لازم است بخش‌های مختلف نیز با همکاری در این زمینه، این سیاست‌ها را جدی بگیرند.