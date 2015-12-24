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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین:

پیام انتفاضه برای کشورهای عربی ناتوانی رژیم اسرائیل است

پیام انتفاضه برای کشورهای عربی ناتوانی رژیم اسرائیل است

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پیام انتفاضه ملت فلسطین برای دولت های عربی ناتوانی رژیم صهیونیستی در دفع خطرات از این رژیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رمضان عبدالله شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: پیام انتفاضه به کشورهای عربی این است که اسرائیل نمی تواند خود را از سلاح سرد حفظ کند.

وی افزود: برخی به دنبال دشمن تراشی از داخل امت هستند و درگیری های دیگر غیر از رویارویی با رژیم صهیونیستی را اولی تر از جنگ با صهیونیستها می دانند.پیام انتفاضه به دولت های عربی که دوان دوان به سوی رژیم اسرائیل حرکت می کنند تا آنها را حمایت کند این است که اسرائیل نمی تواند خود را از سلاح سرد حفظ کند.

از سوی دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال بیت المقدس دو جوان فلسطینی شهید شدند.

کد مطلب 3008723

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