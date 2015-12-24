شناسایی عاملین انفجار هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «الکساندر بورتنیکوف» رئیس سرویس سازمان امنیت فدرال روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان اطلاعاتی این کشور گروهی را که در منفجر کردن هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز صحرای سینای مصر دست داشته اند، شناسایی کرده است. با این حال، وی جزئیات بیشتری درباره نام و مشخصات این گروه ارائه نداد.

در ماه میلادی اکتبر یک فروند هواپیمای مسافربری روسیه در مسیر پرواز به سمت «سن پترزبورگ» در صحرای سینا منفجر شد و همه ۲۲۴ سرنشین آن جان باختند. در اولین روزهای سقوط هواپیما، داعش مدعی دست داشتن در این حادثه شد.