ضربه نظام نمره محور به آموزش و پرورش/لزوم نهادينه سازی عقلانيت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی ظهر امروز در همایش تربیت سیاسی و اجتماعی در سالن اجتماعات پردیس رسول اکرم (ص) دانشگاه فرهنگیان اهواز اظهار کرد: چراغ راهی که در آموزش و پرورش به عنوان متولی رسمی آموزش و پرورش در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش توسط متخصصان تدوین شد مورد تایید مقام معظم رهبری و شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی افزود: تربیت زمانی حاصل می شود که متربیان نقش فعالی را ایفا کنند چون تربیت فقط گفتن و شنیدن نیست. همچنين رشد دانش آموز با اتمام تحصیل تمام نمی شود و اگر دانش آموز بعد از اتمام تحصیل و دانشگاه درس و مطالعه را کنار گذاشته و بعدا می گوییم جامعه اهل مطالعه نیست یکی از دلایلش فراهم نكردن زمینه تکوین و تعالی پیوسته است.

داعش مولود تربيت تك ساحتی

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: تربیت تک ساحتی مشکل را حل نمی کند و مشکل فعلی آموزش و پرورش هم همین است. داعش مولود تربیت تک ساحتی است و ابوبکر البغدادی در بهترین دانشگاه های دنیا درس خوانده اما تفسیری که از خود ارائه داده اكنون این فجایع و جنایات را رقم زده است. هدف تربیت تلاش آگاهانه و اختیاری برای رسیدن به حیات طیبه است و تلاش آگاهانه به معناي رسیدن به شناخت است.

رفیعی بيان كرد: اوج کار معلم باید تربیت دانش آموز باشد و نباید دانش آموزان را محفوظاتی بار بیاورید.

وی با بیان اینکه به شهروندان عقلایی نیاز داریم و نبود عقلانیت یک از آسیب های جامعه است عنوان کرد: عقلانیت باعث نجات جامعه مي شود، در حالی که تصمیم گیری های احساسی جامعه را با تنش و بحران روبرو می کند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: عقلانیت را باید در آموزش و پرورش نهادینه کنیم و عاملی که آن را تقویت می کند تعامل است در حالی که نظام نمره محور تعلیم و تربیت و همچنين آموزش و پرورش را زمین زده است.

رفیعی با انتقاد از تأثیر معدل در نظام آموزش و پرورش و اهمیت آن در هدایت تحصیلی دانش آموزان تأكيد کرد: نظام معدلی دانش آموزان را وادار به زیر پا گذاشتن استعدادها می کند و آنها را به هدر می دهد.

وی بیان کرد: در مدارس مربی محور و رهبر آموزشی است بنابراین باید توانمند باشد و توان افزایی و مرجعیت خود را حفظ کند. دانشجویان تربیت معلم نيز باید خود را برای این کار آماده کنند.

با اجراي برنامه استان تهران توجهي به مسائل بومي استان نمي شود

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان اظهار كرد: آموزش و پرورش متمرکز یکی از مشکلات است و برنامه ای که برای استان تهران نوشته شده برای دانش آموزان روستاهای خوزستان هم اجرا می شود و به مسائل بومی استان توجهی نمی شود.

رفیعی گفت: عدالت آموزشی در نظام آموزش و پرورش آن طور که باید وجود ندارد و نظام آموزشی متعادل باید متکثر باشد در حالی که سیستم آموزشی فعلي از تکثر لازم برخوردار نیست و در مواقع لازم برای پاسخگویی به این مسائل آمادگی ندارد.

وی اضافه کرد: مدارس زمینه کار گروهی را فراهم نمی کنند در صورتي كه فراهم سازی فرصت برای مشارکت یکی از اصول تربیت سیاسی است. معلمان باید این زمینه را در مدارس فراهم کنند ولی تربیت سیاسی یک روزه حاصل نمی شود.

شبكه هاي اجتماعي معايب جامعه را آشكار كرد

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان گفت: شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و تلگرام جامعه را متفرق و معایب آن را آشکار کرده و رسانه ملی هم نتوانسته است خود را هم سطح جامعه كند.

رفیعی ادامه داد: برای دانش آموزان در شبکه اجتماعی محتوا تعریف نشده و شبکه های اجتماعي سرزمین های بی در و پیکر هستند.

وی گفت: اخلاق باید در جامعه مورد توجه قرار بگیرد و همه ساحت ها با همدیگر پیش بروند، چون پویایی و انعطاف پذیری یکی از اصول مهم در تعلیم و تربیت است. بنابراين برنامه ها و شیوه های آموزش و پرورش باید بازنگری و نوآورانه شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: قطعا در یک نظام متعامل که پایه آن گفتگوی صحیح است به نتیجه مطلوب خواهيم رسيد ولی سیستم آموزشی فعلي هنوز تعامل را یاد نگرفته است.