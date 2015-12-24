روحیه پرسشگری در آموزش و پرورش نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسرور ظهر امروز در همایش تربیت سیاسی و اجتماعی در سالن اجتماعات پردیس رسول اکرم(ص) دانشگاه فرهنگیان اهواز اظهار کرد: وقتی می خواهیم سیاست را در دستور کار قرار دهیم باید به معنای خاص و عام آن توجه کرد.

وی افزود: سیاست به معنای خاص موضوع آموزش و پرورش و به معنای عام نيز تنظیم روابط قدرت در جامعه و علم و هنر اراده یک جامعه است.

رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان با اشاره به اينكه سياست ارتقای قدرت تشخيص است، تصریح کرد: هدف سیاست بررسی و شناخت ساختار قدرت است و باید با شناختی که از قدرت در نظام اجتماعی پیدا می کنیم خود را ساماندهی کنیم.

مسرور بيان كرد: زمانی می توانیم در جامعه نقش پذیر باشیم که برای مسئولیت ارزش قائل شويم. همچنين روحیه پرسشگری برجسته ترین آموزه ای است که باید در آموزش و پرورش نهادینه شود.

وی عنوان کرد: سنگ بنای هر فردی ابتدا در خانواده و سپس در آموزش و پرورش گذاشته می شود و خوشبختانه همبستگی مثبتي میان آموزش و پرورش و نظام وجود دارد.

رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان بيان کرد: آموزش و پرورش برای حکومت ها یک اولویت است و هیچ متغیری به اندازه آموزش و پرورش در نظام مؤثر نیست.

مسرور ادامه داد: بر اساس نظرسنجي صورت گرفته در كشور بالاترین اعتماد در میان اقشار متعلق به معلمان است اما متأسفانه اين نظرسنجي در خوزستان يك شكل ديگري پيدا كرده و معلمان استان در نظرسنجي یک پله مانده به آخر هستند.

وی با اشاره به اينكه احترام به قانون باید در تربیت سیاسی مبنا قرار گیرد، يادآور شد: آموزش و پرورش و سیاست رابطه تنگاتنگی با هم دارند و هیچکدام بدون هم نمی توانند به جایی برسند.