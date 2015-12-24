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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۸

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان:

۱۰۰ درصد مزار شهدا در شهرهای زنجان ساماندهی شده است

۱۰۰ درصد مزار شهدا در شهرهای زنجان ساماندهی شده است

زنجان- مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت: در شهرهای استان زنجان ۱۰۰ درصد مزار شهدا ساماندهی شده است.

علی کاظمی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در محل موزه کارخانه کبریت شهر زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهی مزار و گلزار شهدا در شهرهای استان زنجان خبر داد و افزود: زنجان در بحث ساماندهی مزار شهدا از استان های پیشرو در کشور است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد از مزار شهدا در شهرهای زنجان ساماندهی شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان با اشاره به اینکه ساماندهی مزار شهدا در روستاها هم در دست اجرا است، گفت: در این راستا تنها ساماندهی ۳۰ درصد از مزار شهدا در روستاها باقی مانده است.

کاظمی تاکید کرد: با مدیریت درست ساماندهی مزار شهدا در روستاها تا ۲ سال آینده به اتمام می رسد.

کاظمی از وجود سه هزار شهید، هفت هزار جانباز و ۵۷۸ آزاده در استان زنجان خبر داد.

وی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط رسانه ها تاکید کردو گفت: نسل امروز باید با دلیری ها و رشادت های ایثار گران آشنا شوند.

کد مطلب 3008751

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