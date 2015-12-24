به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور موسوم به جام آزادگان امروز با انجام ۹ بازی در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شد.
تیم فوتبال پاس همدان تنها نماینده فوتبال همدان در لیگ دسته اول، در این هفته در یک دیدار خارج از خانه برابر شهرداری اردبیل به میدان رفت.
پاسیها در این دیدار خارج از خانه عملکرد بسیار خوبی داشتند و بازی بسیار هجومی از خود ارائه دادند به طوری که در دقیقه ۱۹ این مسابقه پاس توسط محسن لطفی به گل رسید اما خیلی زود در دقیقه ۲۳ بر روی یک ضربه ایستگاهی، پیمان رنجبر با ضربه سر دروازه پاس را به زیبایی باز کرد تا بازی در نیمه اول بهتساوی بینجامد.
در نیمه دوم بازهم این پاسیها بودند که بازی را هجومی آغاز کردند که در یک مصاف تکبهتک سعید خردمند توسط دروازهبان شهرداری نقش بر زمین شد تا داور مسابقه نقطه پنالتی را نشان دهد و دروازهبان این تیم نیز باکارت قرمز از زمینبازی اخراج کند.
پس از اخراج دروازهبان شهرداری اردبیل، سرمربی این تیم دروازهبان دوم خود را بهناچار وارد زمین مسابقه کرد اما کاپیتان تیم فوتبال پاس همدان در دقیقه ۶۴ ضربه پنالتی را برخلاف دستان دروازهبان اردبیل وارد دروازه این تیم کرد تا نتیجه مسابقه ۲ بر یک به سود پاس شود.
پسازاین گل شهرداریچی ها سراسر حمله شدند و چندین بار تا آستانه باز کردن دروازه پاس پیش رفتند اما مدافعان تیم فوتبال پاس و دروازهبان این تیم با ازخودگذشتگی جلوی موقعیتهای شهرداری را گرفتند.
در این دیدار نادر هوشیار مدافع پاس و مسعود پور محمد دروازهبان این تیم عملکرد بسیار خوبی داشتند و سعید خردمند مهاجم پاس بر روی هر دو گل این تیم تأثیرگذار بود.
این دیدار اولین پیروزی و ۳ امتیاز تیم فوتبال پاس همدان در خارج از خانه بود که پاسیها با این ۳ امتیاز ۲۰ امتیازی شدند و به رده هفدهم جدول صعود کردند.
لیگ دسته اول فوتبال به مدت ۲۱ روز تعطیل خواهد شد تا تیمها از فرصت تعطیلات زمستانی نیمفصل نهایت استفاده را ببرند.
هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال ۲۴ دیماه برگزار میشود که در این هفته تیم فوتبال پاس همدان در خانه میزبان داماش گیلان خواهد بود.
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