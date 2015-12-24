به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعدازظهر پنج شنبه در نشستی صمیمی با مددجویان، معلولان و پرسنل اداره بهزیستی شهرستان دامغان در محل تالار همایش های این اداره از توزیع یک هزارو ۲۰۰ فقره وام قرض الحسنه در بین پرسنل این سازمان خبر داد و اظهار داشت : این تعداد وام با بهره چهار درصد توسط بانک رفاه کارگران توزیع می شود.

وی سهمیه شهرستان دامغان از محل این وام را ۱۰ فقره ذکر کرد و افزود: سقف میزان وام پرداختی ۱۰۰میلیون ریال برای هریک از پرسنل است.

۲۵۰ مرکز مشاوره بهزیستی در کشور فعالیت دارند

رییس سازمان بهزیستی از وجود ۲۵۰مرکز مشاوره خبر داد و افزود: ۱۷ هزار مهد کودک در کشور با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت دارند.

محسنی بندپی یادآور شد: پنج میلیون و ۱۰۰ نفر در کشور از خدمات سازمان بهزیستی برخور دارند که از این تعداد یک میلیون و دویست هزار معلول هستند و در طول سال از خدمات آموزشی و توان بخشی بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد : دو هزار و ۵۰۰ مرکز توان بخشی در کشور زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند.

فعالیت ۱۵۰۰ مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور وجود دارد، افزود: ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبت برای قرار گرفتن در یافت خدمات در کشور قرار دارند.

محسنی بند پی از احداث ۱۱ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: این تعدادواحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول واگذار خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: هشت هزار واحد مسکونی شهری و سه هزارو ۷۰۰واحد روستایی توسط سازمان بهزیستی باهمکاری بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث می شود.

رییس سازمان بهزیستی صبح امروز با هدف بازدید از مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست سارینا شهر امیریه، مرکز سالمندان قمربنی هاشم (ع)، پروژه در حال ساخت موسسه خیریه و درمانگاه چهارده معصوم و خانه نگهداری کودکان و نوجوانان دختران ریحانه و کوثر به دامغان سفر داشت.