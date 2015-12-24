۱۲۷ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در زنجان

حمید رضا شهبازی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: ثبتنام از داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه شروعشده و تاچهارمم دیماه ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در ششمین روز از ثبتنام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی۴۲ نفر از استان زنجان ثبتنام کردهاند که همگی آقا هستند.
شهبازی افزود: از تعداد ۱۲۷ نفری که تا به امروز برای مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردهاند، که از این تعداد ۱۱۲ نفر آقایان و ۱۵ نفر را بانوان تشکیل میدهند که حضور بانوان بسیار چشمگیر و گسترده بوده است و نشان میدهد حضور بانوان در عرصههای سیاسی و اجتماعی پررنگ میشود.
شهبازی افزود: در استان زنجان چهار حوزه انتخابیه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم و داوطلبان میتوانند به چهار حوزه انتخابیه زنجان و طارم، ماهنشان و ایجرود، ابهر و خرمدره و همچنین خدابنده مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند.
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