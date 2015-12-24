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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

شهردار بروجرد مطرح کرد:

نیاز ۱۹ میلیاردی برای تکمیل پروژه تقاطع غیر هم‌سطح بروجرد

نیاز ۱۹ میلیاردی برای تکمیل پروژه تقاطع غیر هم‌سطح بروجرد

بروجرد - شهردار بروجرد از نیاز ۱۹ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یوسفی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از پروژه تقاطع غیر همسطح رودکی در شهر بروجرد اظهار داشت: این تقاطع با هدف رفع گره های ترافیکی کاذب در منطقه، تسهیل در امر عبور و مرور و رفع ترافیکهای در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی با اشاره به مشخصات این پل روگذر افزود: طول پل روگذر ۴۴۰ متر، طول رمپ هر طرف ۱۱۸ متر، حداکثر ارتفاع عرشه هشت متر و عرض پل ۱۸ متر است.

شهردار بروجرد ادامه داد: سازه پل به صورت دو قوسی افقی- عمودی و فلزی طراحی شده که در کشور کم نظیر است افزود: مدت زمان اجرای این پروژه ۲۴ ماهه بوده که عملیات اجرایی آن از تیرماه سال گذشته شروع شده است.

یوسفی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تقاطع غیر همسطح در شهر بروجرد تصریح کرد: برای ساخت این تقاطع ۱۱ میلیارد تومان و برای اجرا و تکمیل پل آن نیز ۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 3008786

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