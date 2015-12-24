به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌ الله فروزنده بعداز ظهر امروز در همایش بررسی راه‌های نفوذ دشمن در تشکل‌های دینی ضمن اشاره به بحث نفوذ، شناخت و تحلیل جایگاه انقلاب اسلامی، شناخت وضعیت و شرایط آمریکا و صهیونیسم را مهم و اساسی دانست و با اشاره به وقایع و رویدادهای سال ۴۲، بعد از انقلاب و فتنه سال ۸۸ اظهار داشت:آمریکایی­ها از همان ۲۸ مرداد توطئه های خود را بر علیه ما شروع کرده­اند و ما همه درطول سال های بعد از آن زنجیره­ای از توطئه­های آنان را به خاطر داریم و متوجه هستسم که این دسیسه ها هنوز هم در اشکال و ابعاد مختلف ادامه دارند.

وی در همین راستا ضمن اظهارات توطئه گران نظام با بیان این که این دشمنان اقرار کرده اند که ایران تنها بر تهران حکومت ندارد و بر عراق و سوریه هم حکومت می کند.

فروزنده در ادامه ضمن اشاره به همایش برگزار شده بسیج نخبگان در مشهد و رهنمودهای مقام معظم رهبری با بیان این که ایران اتحاد اصلی خود را در خاورمیانه ایجاد نموده و خوشبختانه گفتمان اسلامی، گفتمان غالب در منطقه بوده و روز به روز در حال گسترش است ابراز داشت: تحقق این امر برای آمریکا بسیار سخت و دشوار است.

وی در همین راستا ضمن اشاره به عناصر نفوذی و تغییر راه های نفوذی دشمن با بیان این که گزینه نظامی همچنان روی میز است، ادامه داد: واقعا این امر حقیقت دارد که آمریکا نمی­توانداز طریق نظامی بحث نفوذ را در پیش بگیرد. از این رو سعی دارد تا با شکل دادن به عناصر نفوذی در دستگاه­هاکه تا دیروز یک تاکتیک بودند، رویکردآن ها راتغییر داده و راهبردی سازد.

فروزنده با بررسی اجمالی تفکرات موجود در کشور ادامه داد: در کشور ما دو تفکر وجود دارد، یکی تفکر لیبرالیسمی و سازش است و تاکنون به شکل­های مختلف متجلی شده است.

وی در تشریح این تفکر افزود: این تفکر معتقد است که آمریکا اهل سازش است، در نتیجه نگاه شان تعامل با قدرت های بزرگ و تغییر رویکرد است.

وی در این خصوص ضمن اشاره به تفکرات گروهی دیگر با القاب اسلام رحمانی ادامه داد: گروه دیگر نیز که رحمانیت اسلام را مدنظر خود قرار داده اند، معتقدند که بدون همکاری با قدرت های بزرگ مشکلات اقتصادی کشور برطرف نمی شود.

فروزنده در همین راستا ضمن اشاره به توافق نامه برجام و انتقاد از نادیده گرفته شدن تفکرات دینی، آن را یک فاجعه دانست و افزود: تقریبا دو سالی است که همه تدابیر پشت این افکار خوابیده و این یک فاجعه است که تفکرات اسلامی، رهنمودهای مقام معظم رهبری و خط مشی امام راحل در آن نادیده گرفته شود. چرا که در عصر کنونی همان هایی که زمانی فرهنگ جبهه و جنگ را آلوده ساختند، امروز نیز باز همان حرف­هارا مطرح می سازند.

وی در این راستا با انتقاد از واگذاری بخش های فرهنگی و حتی آموزش و پرورش به بخش های خصوصی ادامه داد:در صورت پذیرفتن واگذاری بخش های فرهنگی و دینی به بخش های خصوصی باید تفکرات کمونیستی را بپذیریم و مسیر لیبرالی بی بند و بار را طی کنیم و پذیرفتن تفکرات کمونیستی خود فاجعه ای دیگر است. چرا که امام راحل از همان ابتدا با این جریان نفوذ پذیر و تفکر مخالفت نمودند.

وی در ادامه همین بحث با بیان این که از نظر گفتمان انقلاب اسلامی، آمریکا استکبار جهانی است .

فروزنده در ادامه ضمن اشاره به متن برجام و فشارهای وارده بر امضای جام افزود: بعد از این توافق اتباع ۴۰ کشور که قبلا نیازی به روادید نداشتند، اکنون باید روادید داشته باشند، حتی تبعه های ایرانی که این یک توهین به جایگاه ایرانی است.

وی در این راستا افزود: آنان حتی موشک عمار آزمایش شده ما را خلاف تعهدات توافق نامه می دانند و همه باید متوجه این مسئله ها باشند.

وی در همین راستا با تاکید بر ضرورت تبین گفتمان انقلاب اسلامی و باز شدن ابعاد کار ادامه داد:مردم بصیر ماباید متوجه باشند که آمریکایی ها به دنبال نفوذند و می خواهند جریان­های نفوذ پذیر را در کشور ما پیاده سازند و در حوزه فرهنگی، سیاسی تصمیم سازی و تصمیم گیری عناصری که اعتقاد به گفتمان اسلامی ندارند را سر کار بیاورند و عنصری در خدمت نظام استکبار را در بخش مقاومت امروز را به کار گیرند.

فروزنده علت این امر و نفوذ را ناراحتی استکبار از قدرت ایرانیان، جایگاه ایران در سوریه و اعتلاف خاورمیانه دانست و گفت: آمریکا از جایگاه فعلی ایران بسیار ناراحت است و نگران باهم بودن دو قدرت بزرگ روسیه و ایران بوده و چشم به حوزه اقتصادی ما دوخته است.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن تشریح مشکلات اقتصادی کشور؛ فشارهای مالیاتی و بانکی، تعطیلی واحدهای تولیدی با بیان این که جای هیچ تضمینی در متن برجام نیست، ادامه داد: همه این مشکلات اقتصادی؛ مشکلات مدیریتی هستند و با مدیریت درست عرصه های وارداتی،کشاورزی و حمایت از صنایع تبدیلی می توان همه آن ها را برطرف ساخت.